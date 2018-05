Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután megtudta, miről beszélt Orbán a Kossuth rádióban. A volt KDNP-tag szerint Orbán teljesen félremagyarázza a kereszténydemokrácia fogalmát: az sokszínű, szolidáris és radikálisan tiszteli a személyt.\r

\r

","shortLead":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután...","id":"20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a608ff68-0683-4b8d-aac3-876516929bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","timestamp":"2018. május. 04. 10:04","title":"Volt KDNP-s: Orbán bohócsipkát tesz Jézus keresztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat szabálytalanul és engedélyek nélkül szállították, olyan körülmények között, hogy akár el is pusztulhattak volna.","shortLead":"Az állatokat szabálytalanul és engedélyek nélkül szállították, olyan körülmények között, hogy akár el is pusztulhattak...","id":"20180503_195_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da24b87-6227-44cf-9db4-c1dac8c6aa62","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_195_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","timestamp":"2018. május. 03. 18:39","title":"195 malacot zsúfoltak össze a 37-es főúton leintett teherautókban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készítették fel és nem is tesztelték megfelelő terhelésre az április 8-án néhány óra alatt összeomlott valasztas.hu-t a Momentum informatikai szakértőjének gyanúja szerint. A terheléses teszteket elvileg a Kürt Zrt. végezte, a vállalat viszont azt állítja: előre szólt a választási irodának, hogy a nap közepéig fogja bírni a honlap. ","shortLead":"Nem készítették fel és nem is tesztelték megfelelő terhelésre az április 8-án néhány óra alatt összeomlott...","id":"20180503_Amator_modon_teszteltek_a_valasztashut_a_Momentum_szterint_ezert_omlott_ossze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d7d683-9bdc-4567-8117-f47171ca3e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Amator_modon_teszteltek_a_valasztashut_a_Momentum_szterint_ezert_omlott_ossze","timestamp":"2018. május. 03. 20:55","title":"Amatőr tesztelés miatt omolhatott össze a 100 milliókból fejlesztett valasztas.hu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag \"hétcsillagos\" szolgáltatás jár. ","shortLead":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag...","id":"20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f8f45f-baae-4561-9800-8288ea619965","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","timestamp":"2018. május. 04. 21:42","title":"Van egy hely a világon, ahol számolatlanul szórhatjuk a venezuelai kriptovalutánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","shortLead":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","id":"20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7c652-cf51-4af8-a018-182b22046eaf","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","timestamp":"2018. május. 03. 13:34","title":"Magukkal szúrnak ki az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","shortLead":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","id":"20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f58625-ed5e-43c5-85d3-d50bd1f37f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 15:23","title":"A Tesla másolta a villanykamionját? 2 milliárd dolláros kártérítést követelnek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták az MNB-alapítványok költéseinek friss listáját.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az MNB-alapítványok költéseinek friss listáját.","id":"20180503_Szobrot_es_tobb_tizmillio_forintos_szonyegeket_is_vettek_az_MNB_alapitvanyai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1459d622-9ddc-4274-8406-6a1be335b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Szobrot_es_tobb_tizmillio_forintos_szonyegeket_is_vettek_az_MNB_alapitvanyai","timestamp":"2018. május. 03. 13:16","title":"Szobrot és több tízmillió forintos szőnyegeket is vettek az MNB alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]