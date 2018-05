Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután megtudta, miről beszélt Orbán a Kossuth rádióban. A volt KDNP-tag szerint Orbán teljesen félremagyarázza a kereszténydemokrácia fogalmát: az sokszínű, szolidáris és radikálisan tiszteli a személyt.\r

\r

","shortLead":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután...","id":"20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a608ff68-0683-4b8d-aac3-876516929bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","timestamp":"2018. május. 04. 10:04","title":"Volt KDNP-s: Orbán bohócsipkát tesz Jézus keresztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3344f5d1-9e96-4b07-9732-5b850fdff9a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az uruguayi gólgyáros egy interjúban elárulta, Antoine Griezmann Barcelonába igazolása már nem kérdés, hanem tény.\r

\r

\r

","shortLead":"Az uruguayi gólgyáros egy interjúban elárulta, Antoine Griezmann Barcelonába igazolása már nem kérdés, hanem tény.\r

\r

...","id":"20180505_Suarez_elszolta_magat_Griezmannrol_mar_mint_csapattarsarol_beszelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3344f5d1-9e96-4b07-9732-5b850fdff9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ea24d3-d1cb-4db4-9d82-862b715bd6b2","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Suarez_elszolta_magat_Griezmannrol_mar_mint_csapattarsarol_beszelt","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Suárez elszólta magát, Griezmannról már mint csapattársáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8703e648-17f5-469e-9770-0f20ad122204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180504_Megszolalt_a_Hajdu_Peter_pornokepes_botranyba_kevert_Svaby_Nem_fogok_elhatarolodni_sajat_magamtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8703e648-17f5-469e-9770-0f20ad122204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f2ac0e-2b4a-44a5-88d8-72b973d637b4","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Megszolalt_a_Hajdu_Peter_pornokepes_botranyba_kevert_Svaby_Nem_fogok_elhatarolodni_sajat_magamtol","timestamp":"2018. május. 04. 13:01","title":"Megszólalt a Hajdú Péter pornóképes botrányába keveredett Sváby András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc40aab-1b32-46d1-982b-75231d2e34f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni edzésekbe próbál némi kényelmet csempészni a Xiaomi egy könnyen mozgatható, okostelefonnal vezérelhető futópaddal.","shortLead":"Az otthoni edzésekbe próbál némi kényelmet csempészni a Xiaomi egy könnyen mozgatható, okostelefonnal vezérelhető...","id":"20180505_kicsi_kenyelmes_okostelefonnal_vezerelheto_futopad_a_xiaomitol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc40aab-1b32-46d1-982b-75231d2e34f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2bc3c3-a445-4f0f-b234-1dda16d7d89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_kicsi_kenyelmes_okostelefonnal_vezerelheto_futopad_a_xiaomitol","timestamp":"2018. május. 05. 17:00","title":"Könnyű, kicsi, kényelmes: most épp futópadot készít a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","shortLead":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","id":"20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd582274-810b-429f-91bc-84b9e8a4d834","keywords":null,"link":"/sport/20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2018. május. 04. 18:55","title":"Technikai tussal bronzérmes lett Barka Emese a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","shortLead":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","id":"20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8b6d6-8afb-4cfa-b040-31a91970d0fa","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","timestamp":"2018. május. 04. 13:45","title":"Végre filmen Harry herceg és Meghan Markle első csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi csalása ügyében.","shortLead":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi...","id":"20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7c6ac0-20f7-4a05-8ca4-65d37489f339","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","timestamp":"2018. május. 04. 06:18","title":"Itt a vége? Vádat emeltek a Volkswagen egykori vezére ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130d4322-02f5-4826-88b3-958761fa113d","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakástakarékot sokan a 30%-os állami támogatás miatt választják. Azoknak is érdemes ilyen módon félretenni, akik már lakáshitellel rendelkeznek, vagy éppen hitelfelvételen gondolkoznak.","shortLead":"A lakástakarékot sokan a 30%-os állami támogatás miatt választják. Azoknak is érdemes ilyen módon félretenni, akik már...","id":"20180505_680_ezer_forintot_is_nyerhet_azzal_ha_a_lakastakarekjat_beforgatja_a_lakashitele_elotorlesztesebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=130d4322-02f5-4826-88b3-958761fa113d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab63194-477e-4d6d-903c-7f12c99a808a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_680_ezer_forintot_is_nyerhet_azzal_ha_a_lakastakarekjat_beforgatja_a_lakashitele_elotorlesztesebe","timestamp":"2018. május. 05. 07:09","title":"680 ezer forintot is nyerhet azzal, ha a lakástakarékját beforgatja a lakáshitele előtörlesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]