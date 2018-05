Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"272af99e-afcd-4990-8d66-5357bcd9d1c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk a Márvány utcában kapta lencsevégre az autót, ami – fogalmazzunk úgy – cseppet sem állt jó helyen.","shortLead":"Olvasónk a Márvány utcában kapta lencsevégre az autót, ami – fogalmazzunk úgy – cseppet sem állt jó helyen.","id":"20180504_bunk_parkolas_budapest_marvany_utca","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272af99e-afcd-4990-8d66-5357bcd9d1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c813800e-d8dc-48c1-9f58-075b7d7cedbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_bunk_parkolas_budapest_marvany_utca","timestamp":"2018. május. 04. 18:31","title":"Bicskanyitogató parkolást fotóztak le Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b47c7ce-ce20-48e5-84e2-f767569d3e43","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen járgánnyal nem minden nap lehet találkozni, de aki most Balatonfüredre látogat, könnyen összefuthat vele.","shortLead":"Ilyen járgánnyal nem minden nap lehet találkozni, de aki most Balatonfüredre látogat, könnyen összefuthat vele.","id":"20180504_garazs_melyen_ritka_auto_kulonlegesseg_oldtimer_wikov_csehszlovak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b47c7ce-ce20-48e5-84e2-f767569d3e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441c3594-6a78-4002-a55f-c17b40527920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_garazs_melyen_ritka_auto_kulonlegesseg_oldtimer_wikov_csehszlovak","timestamp":"2018. május. 04. 20:24","title":"A garázs mélyén fotóztuk ezt a ritka autókülönlegességet, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt mellett két másik tárcavezető is miniszterelnök-helyettes lesz.","shortLead":"Semjén Zsolt mellett két másik tárcavezető is miniszterelnök-helyettes lesz.","id":"20180504_harom_helyettese_lesz_orbannak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d2263b-3e43-4473-b087-1fd69934bc4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_harom_helyettese_lesz_orbannak","timestamp":"2018. május. 04. 10:23","title":"Három helyettese lesz Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Húszmilliárd forintot költhet a Kiss-Rigó László egyházmegyéje, hatmilliárd „előleget” máris megkapott. A stadion, a látogatóközpont, benne a luxusétterem, már sínen van, jöhetnek a főhadiszálláson túli tervek is. Botka László MSZP-s polgármester elől vihetik el a dicsőséget Szegeden.\r

","shortLead":"Húszmilliárd forintot költhet a Kiss-Rigó László egyházmegyéje, hatmilliárd „előleget” máris megkapott. A stadion...","id":"20180505_Orban_baratja_aprankent_veszi_be_Botka_varosat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114eb12f-3cf2-4152-a30f-c495bc69d9fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Orban_baratja_aprankent_veszi_be_Botka_varosat","timestamp":"2018. május. 05. 09:30","title":"Orbán Viktor kedvenc püspöke apránként beveszi Botka László városát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak a legtöbbet a gyerekek 18 éves korukig, de nem ritkák a pszichológiai/pszichiátriai problémák sem. ","shortLead":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak...","id":"20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e005cf-574a-48b4-816a-6eb9d5135ad4","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. május. 04. 11:37","title":"Itt van, mi mindennel bajlódnak a legtöbbet a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c61d96-44ff-4a1d-baec-c5fe2abe6588","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Siófok edzője kibukott a védőjére, miután róla kaptak gólt a 91. percben. Varga Attila nem fogta vissza magát.","shortLead":"A Siófok edzője kibukott a védőjére, miután róla kaptak gólt a 91. percben. Varga Attila nem fogta vissza magát.","id":"20180504_lorentz_marton_varga_attila_siofok_nbII","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c61d96-44ff-4a1d-baec-c5fe2abe6588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b569c7-de48-4680-b3a8-52545f44f6df","keywords":null,"link":"/sport/20180504_lorentz_marton_varga_attila_siofok_nbII","timestamp":"2018. május. 04. 12:02","title":"Élő egyenesben alázta meg és dobta ki a csapatából az edző a focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e54bc-42e0-4e2c-b7b5-0ec1c6778c58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muharrem Incét nevezte meg elnökjelöltjeként a legnagyobb török ellenzéki tömörülés, a Köztársasági Néppárt (CHP) ankarai gyűlésén pénteken.","shortLead":"Muharrem Incét nevezte meg elnökjelöltjeként a legnagyobb török ellenzéki tömörülés, a Köztársasági Néppárt (CHP...","id":"20180504_Egy_darabig_ugy_tunt_nem_merik_most_megis_megnevezte_jeloltjet_az_egyik_torok_ellenzeki_part","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158e54bc-42e0-4e2c-b7b5-0ec1c6778c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902415a2-8d1c-40cd-b4b6-16439ea9a67f","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Egy_darabig_ugy_tunt_nem_merik_most_megis_megnevezte_jeloltjet_az_egyik_torok_ellenzeki_part","timestamp":"2018. május. 04. 12:12","title":"Harcias fizikatanárt indít a török ellenzék Erdogan ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","shortLead":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","id":"20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd582274-810b-429f-91bc-84b9e8a4d834","keywords":null,"link":"/sport/20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2018. május. 04. 18:55","title":"Technikai tussal bronzérmes lett Barka Emese a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]