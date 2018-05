Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","shortLead":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","id":"20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90d1d8-0eaf-4a3d-9b9b-a5461ac1d576","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","timestamp":"2018. május. 03. 20:03","title":"A játék, amiből 3 milliót adtak el 3 nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi csalása ügyében.","shortLead":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi...","id":"20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7c6ac0-20f7-4a05-8ca4-65d37489f339","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","timestamp":"2018. május. 04. 06:18","title":"Itt a vége? Vádat emeltek a Volkswagen egykori vezére ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korallzátonyok és a tengeri élővilág védelme érdekében 2021-től a naptejek többségét nem szabad használni a Hawaii-szigeteken.","shortLead":"A korallzátonyok és a tengeri élővilág védelme érdekében 2021-től a naptejek többségét nem szabad használni...","id":"20180504_Betiltjak_a_naptej_hasznalatat_Hawaiin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c0f044-70fe-4db0-834c-03fe1c97443d","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Betiltjak_a_naptej_hasznalatat_Hawaiin","timestamp":"2018. május. 04. 10:09","title":"Betiltják a naptej használatát Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi engedélyezéséért. A Million Marihuana March elnevezésű akciót már a 21. alkalommal rendezték meg a cseh fővárosban.","shortLead":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi...","id":"20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47231615-6ab4-4726-9658-3a02d335abe7","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","timestamp":"2018. május. 05. 17:58","title":"Több ezer ember tüntetett Prágában a marihuánafogyasztás legalizálásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad29a6-e5a7-4756-93eb-63611f8a44f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 4,5 Celsius-fokkal volt melegebb az idei április a szokásosnál, sok helyen több évtizedes melegrekordok dőltek meg – írta elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több mint 4,5 Celsius-fokkal volt melegebb az idei április a szokásosnál, sok helyen több évtizedes melegrekordok...","id":"20180504_1901_ota_nem_volt_ilyen_meleg_aprilis","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ad29a6-e5a7-4756-93eb-63611f8a44f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e7d5e9-5435-4909-9d0b-183d0da95d0c","keywords":null,"link":"/elet/20180504_1901_ota_nem_volt_ilyen_meleg_aprilis","timestamp":"2018. május. 04. 11:26","title":"Több mint száz éve nem volt ilyen meleg április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a6119-d940-4257-9ba5-41e82cf44d41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kelet-indiai Dzshárkhand szövetségi állam egyik falujában az erőszaktevőket felbosszantotta, hogy a falu öregjei száz felülésre és 750 dollárnak megfelelő összegre büntették őket.","shortLead":"A kelet-indiai Dzshárkhand szövetségi állam egyik falujában az erőszaktevőket felbosszantotta, hogy a falu öregjei száz...","id":"20180505_Elve_elegettek_egy_megeroszakolt_indiai_lanyt_miutan_szulei_panaszt_tettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29a6119-d940-4257-9ba5-41e82cf44d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ecdc4a-d618-40d9-861b-4b0664e28129","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Elve_elegettek_egy_megeroszakolt_indiai_lanyt_miutan_szulei_panaszt_tettek","timestamp":"2018. május. 05. 17:15","title":"Élve elégettek egy megerőszakolt indiai lányt, miután szülei panaszt tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy OLAF-os köszönőlevéllel reagál a Jávor Benedek-féle vádakra a Legfőbb Ügyészség, ám a hivatal által írt köszönőlevélből is kiolvashatóak kritikák. ","shortLead":"Egy OLAF-os köszönőlevéllel reagál a Jávor Benedek-féle vádakra a Legfőbb Ügyészség, ám a hivatal által írt...","id":"20180504_Ellentmondasos_OLAFlevellel_vedene_meg_magat_az_ugyeszseg_a_kritikak_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d7b242-d3cb-4d33-a22c-cf63a6475332","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Ellentmondasos_OLAFlevellel_vedene_meg_magat_az_ugyeszseg_a_kritikak_ellen","timestamp":"2018. május. 04. 11:39","title":"Ellentmondásos OLAF-levéllel védené meg magát az ügyészség a kritikák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat tektonikai mozgásairól és keletkezéséről.","shortLead":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat...","id":"20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b96163-aa08-4c4b-a875-4ffb1ba595d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","timestamp":"2018. május. 04. 15:03","title":"Megmérik az Alpok pulzusát, 600 szenzort vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]