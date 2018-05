Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország semmilyen olyan javaslattal nem ért egyet, ami zsarolási potenciált adna bárkinek a kezébe a szerződés szerint járó kifizetésekkel kapcsolatban.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország semmilyen olyan javaslattal nem ért egyet, ami zsarolási...","id":"20180503_szijjarto_az_unios_forrasok_nem_jofejsegbol_jarnak_a_keleteuropai_allamoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c2e152-64b3-4e80-a29d-1ed2c7496a49","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_szijjarto_az_unios_forrasok_nem_jofejsegbol_jarnak_a_keleteuropai_allamoknak","timestamp":"2018. május. 03. 16:35","title":"Szijjártó: Az uniós források nem jófejségből járnak a kelet-európai államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad fordításban, „Megváltoztok vagy eltűntök” című könyve. A 78 éves szerző évtizedek óta a francia gazdaság egyik kulcsfontosságú figurája.","shortLead":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad...","id":"20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9feed5a-b149-4eb4-9436-948bb127d2e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","timestamp":"2018. május. 04. 16:02","title":"„Marx él”- vihart kavart a hajdani bankvezér könyve a nagy pénzek igazságosabb elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce88b6c-63dc-4539-aa0b-98f9d46196a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős közleményt adott ki Márki-Zay Péter, a polgármester összehangolt jobboldali lejárató kampány indulásától tart. A hírfogyasztókat arra kéri, ne higgyék el a lejáratására készült híreket.\r

","shortLead":"Erős közleményt adott ki Márki-Zay Péter, a polgármester összehangolt jobboldali lejárató kampány indulásától tart...","id":"20180504_Karaktergyilkossagok_es_mediatamadasok__nagy_fideszes_bosszura_keszul_MarkiZay_Peter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce88b6c-63dc-4539-aa0b-98f9d46196a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a3863-9e49-4f38-a570-a8f5cd164101","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Karaktergyilkossagok_es_mediatamadasok__nagy_fideszes_bosszura_keszul_MarkiZay_Peter","timestamp":"2018. május. 04. 16:32","title":"Karaktergyilkosság és médiatámadások - nagy fideszes bosszúra készül Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült az akadémiáról. ","shortLead":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült...","id":"20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a841302-3b24-4a3c-9ca6-2aa4ddedc23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","timestamp":"2018. május. 03. 21:46","title":"Kidobták Cosbyt és Polanskit az amerikai filmakadémiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d0e5b2-05d2-4477-b273-a991359bd25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy dominó, de ennek ellenére is órákig tartó kikapcsolódást garantálhat a PocketSprite nevű kis játékgép, amelyet a Game Boy reinkarnációjaként emlegetnek. A zsebbe csúsztatható eszköz már most, két héttel megjelenése előtt sikerterméknek tűnik.","shortLead":"Akkora, mint egy dominó, de ennek ellenére is órákig tartó kikapcsolódást garantálhat a PocketSprite nevű kis játékgép...","id":"20180503_pocketsprite_mini_jatekgep_crowdsupply_mini_game_boy_vasarlas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26d0e5b2-05d2-4477-b273-a991359bd25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5c5afe-bb60-40a3-9ee4-4c44ed1a8de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_pocketsprite_mini_jatekgep_crowdsupply_mini_game_boy_vasarlas","timestamp":"2018. május. 03. 17:03","title":"Ha meglátja a kulcstartóra akasztható mini Game Boy-t, valószínűleg ön is akar majd egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","shortLead":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","id":"20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8293b189-9a65-4f76-85cc-5798615db552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","timestamp":"2018. május. 05. 07:18","title":"Halálra gázoltak egy embert a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180503_COF_Brusszel__Trianon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437f275f-8dee-41fe-a1d0-c82818b186ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_COF_Brusszel__Trianon","timestamp":"2018. május. 03. 16:23","title":"CÖF: Brüsszel = Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma hazaengedik a laboratóriumi balesetet szenvedett virológust. ","shortLead":"Ma hazaengedik a laboratóriumi balesetet szenvedett virológust. ","id":"20180504_Nem_lett_ebolas_a_magat_tuvel_megszuro_virologus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2208ab1-55c6-4598-9561-52fe08cc37bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Nem_lett_ebolas_a_magat_tuvel_megszuro_virologus","timestamp":"2018. május. 04. 16:37","title":"Nem lett ebolás a magát tűvel megszúró virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]