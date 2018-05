Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fee6c53-d712-4f90-a84d-2d1647defce7","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Papp Sándor Zsigmond előre elárulta, hogy a nemrégiben megjelent Gyűlölet lesz az eddigi „legönéletrajzibb” könyve. Arról is beszélt, hogy az otthon, a családban megtapasztalt romángyűlölet indította el egy másik irányba. Innen kezdtük a beszélgetést is.","shortLead":"Papp Sándor Zsigmond előre elárulta, hogy a nemrégiben megjelent Gyűlölet lesz az eddigi „legönéletrajzibb” könyve...","id":"20180504_papp_sandor_zsigmond_interju_erdely_idegengyulolet_gyulolet_konyv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fee6c53-d712-4f90-a84d-2d1647defce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918f25b7-23aa-4e1f-8ef3-d8ecff3a2738","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_papp_sandor_zsigmond_interju_erdely_idegengyulolet_gyulolet_konyv","timestamp":"2018. május. 04. 10:40","title":"„Én nem adom olcsón a gyűlöletemet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3764c74-3ea9-4e6e-8fca-920295a722a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikai kommunikáció új szintjére sikerült fellépniük a brit EU-elleneseknek, ha már a párt gyakorlatilag lenullázta magát.","shortLead":"A politikai kommunikáció új szintjére sikerült fellépniük a brit EU-elleneseknek, ha már a párt gyakorlatilag...","id":"20180505_Olyanok_vagyunk_mint_a_pestis__ritkan_oszinte_ennyire_egy_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3764c74-3ea9-4e6e-8fca-920295a722a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983e8fcf-bdea-4ee8-9233-f7d8df12e68c","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Olyanok_vagyunk_mint_a_pestis__ritkan_oszinte_ennyire_egy_politikus","timestamp":"2018. május. 05. 13:43","title":"„Olyanok vagyunk, mint a pestis” – ritkán őszinte ennyire egy politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A nemzetközi jelentések szerint kiugróan magas a korrupció szintje Magyarországon, az uniós pályázatok döntő része érintett túlárazásban, korrupciós kockázatban. Az Európai Bizottság a következő hétéves ciklusban odacsapna a korrupt országoknak. Orbán nem aggódik, a nagy kérdés az, hogy az eddig biztonsági játékra törekvő Bizottság mennyire lesz merész.","shortLead":"A nemzetközi jelentések szerint kiugróan magas a korrupció szintje Magyarországon, az uniós pályázatok döntő része...","id":"20180504_eu_bizottsag_javaslat_orban_jogallamisag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d5ad52-4ba4-403e-bbfb-c535a344e01b","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_eu_bizottsag_javaslat_orban_jogallamisag","timestamp":"2018. május. 04. 14:00","title":"Orbán nevethet a végén, elkésett megregulázásával az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra, hogy az erről szóló döntést \"a legmagasabb szinten\" hozták meg. Ezzel ellenlábasára, a keményvonalas Ali Hamenei ajatollahra utalt, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik az iszlám köztársaságban.","shortLead":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra...","id":"20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727bfaa6-94ba-4d5e-80f6-b0a8bc6c4d46","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","timestamp":"2018. május. 05. 13:26","title":"Nem a kormány tiltotta be a Telegramot Iránban. De akkor vajon ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","shortLead":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","id":"20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d55da4-ab7b-41f2-b804-d44c6316d4f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","timestamp":"2018. május. 05. 13:17","title":"Kórházban ápolnak egy házaspárt az ásotthalmi roncsderbi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d7d88-53a2-4b3d-8b83-902cfc24651a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Athletics Integrity Unit (AIU) nevű független szervezet megerősítette, hogy pozitív lett a futó Asbel Kiprop doppingtesztje.","shortLead":"Az Athletics Integrity Unit (AIU) nevű független szervezet megerősítette, hogy pozitív lett a futó Asbel Kiprop...","id":"20180504_olimpiai_es_haromszoros_vilagbajnok_bukott_meg_doppinggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d7d88-53a2-4b3d-8b83-902cfc24651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f8cbe-314a-4ad6-ae2f-218e39ee771a","keywords":null,"link":"/sport/20180504_olimpiai_es_haromszoros_vilagbajnok_bukott_meg_doppinggal","timestamp":"2018. május. 04. 13:20","title":"Olimpiai és háromszoros világbajnok bukott meg doppinggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e045f-fc13-4bb0-aca4-0691d4466795","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bontják a régi teniszstadiont a Margitszigeten. Az olvasónktól kapott fotók arról tanúskodnak, hogy rendesen letarolták a stadion körüli, de még a kerítésen belülre eső korábban bokros-fás területet is.","shortLead":"Bontják a régi teniszstadiont a Margitszigeten. Az olvasónktól kapott fotók arról tanúskodnak, hogy rendesen letarolták...","id":"20180504_Kivagtak_egy_halom_fat_a_Margitszigeten_a_teniszstadion_bontasa_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e045f-fc13-4bb0-aca4-0691d4466795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf44e4b-fa39-4564-8869-e186310289fc","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Kivagtak_egy_halom_fat_a_Margitszigeten_a_teniszstadion_bontasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 06:45","title":"Kivágtak egy halom fát a Margitszigeten a teniszstadion bontása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def88851-31d3-497f-85fe-02cc9cc40df3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már hivatalos, hogy Vona Gábor, Gőgös Zoltán, Molnár Csaba és Niedermüller Péter átadja a mandátumát másnak. ","shortLead":"Már hivatalos, hogy Vona Gábor, Gőgös Zoltán, Molnár Csaba és Niedermüller Péter átadja a mandátumát másnak. ","id":"20180504_Dontott_az_NVB_negy_megvalasztott_politikus_nem_ul_be_a_parlamentbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=def88851-31d3-497f-85fe-02cc9cc40df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a8d6a8-dea1-4fd5-9833-acf1d3e79b22","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Dontott_az_NVB_negy_megvalasztott_politikus_nem_ul_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. május. 04. 19:56","title":"Döntött az NVB, négy megválasztott politikus nem ül be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]