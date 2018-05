Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra, hogy az erről szóló döntést \"a legmagasabb szinten\" hozták meg. Ezzel ellenlábasára, a keményvonalas Ali Hamenei ajatollahra utalt, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik az iszlám köztársaságban.","shortLead":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra...","id":"20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727bfaa6-94ba-4d5e-80f6-b0a8bc6c4d46","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","timestamp":"2018. május. 05. 13:26","title":"Nem a kormány tiltotta be a Telegramot Iránban. De akkor vajon ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9954876-cc64-46ac-aa8b-78f3c81c097a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb földrengéssorozat rázta meg pénteken Hawaii Nagy Szigetét, és az ottani Kilauea vulkán ismét lávát lövell ki, ezúttal már lakott területre is.\r

\r

","shortLead":"Újabb földrengéssorozat rázta meg pénteken Hawaii Nagy Szigetét, és az ottani Kilauea vulkán ismét lávát lövell ki...","id":"20180505_Foldrengesek_es_vulkankitores_Hawaiin_ezreket_evakualnak__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9954876-cc64-46ac-aa8b-78f3c81c097a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d46a8c-3236-4a07-b518-90807e46246d","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Foldrengesek_es_vulkankitores_Hawaiin_ezreket_evakualnak__video","timestamp":"2018. május. 05. 08:19","title":"Földrengések és vulkánkitörés Hawaiin, ezreket evakuálnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667defa1-85a5-4081-b945-c009496b56d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműen érződik, hogy ezt a kocsit a kütyürajongó vásárlók igényeit szem előtt tartva tervezték.","shortLead":"Egyértelműen érződik, hogy ezt a kocsit a kütyürajongó vásárlók igényeit szem előtt tartva tervezték.","id":"20180504_bmw_x5_kinai_villanyauto_elektromos_auto_suv_divatterepjaro_kijelzo_esernyo_usb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=667defa1-85a5-4081-b945-c009496b56d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fc2e4a-6640-4435-a927-2c7134d51a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_bmw_x5_kinai_villanyauto_elektromos_auto_suv_divatterepjaro_kijelzo_esernyo_usb","timestamp":"2018. május. 04. 11:24","title":"Elképesztő ötletekkel sokkol a BMW X5 méretű legújabb kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja a szovjet autógyártás legendás korszakát idéző Niva, amely a hétköznapokban annyira rossz autó, hogy az ellenségünknek sem kívánnánk. Hacsak nem a tajgán él.","shortLead":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja...","id":"20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af438e06-1b91-4deb-a189-fda89257b9be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","timestamp":"2018. május. 05. 10:00","title":"Brezsnyev velünk él: teszten az időgép Lada 4x4 Urban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma hasznosította – sokáig ingyen.","shortLead":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma...","id":"201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4fd5ee-0b74-4ce7-93d4-87487a19f634","keywords":null,"link":"/kkv/201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","timestamp":"2018. május. 05. 07:00","title":"Orbán kötélbarátját bebetonozták az elefántfülbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","shortLead":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","id":"20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb7ebf9-a3c3-4ecb-aabe-6925979d35e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","timestamp":"2018. május. 05. 13:51","title":"Orbán sajtófőnöke panaszkodik: elvettek egy mandátumot a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff3266-38d8-4536-ad92-c13eacedbc21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az NBC amerikai televízió által közzétett felvételen bepillanthatunk egy hawaii család otthonába, épp a rengés perceiben.","shortLead":"Az NBC amerikai televízió által közzétett felvételen bepillanthatunk egy hawaii család otthonába, épp a rengés...","id":"20180505_Akarja_tudni_mi_tortenik_egy_lakasban_69es_ereju_foldrenges_idejen__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dff3266-38d8-4536-ad92-c13eacedbc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72289677-d5f5-4279-ba25-07ad0f8a8fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Akarja_tudni_mi_tortenik_egy_lakasban_69es_ereju_foldrenges_idejen__video","timestamp":"2018. május. 05. 12:32","title":"Akarja tudni, mi történik egy lakásban 6,9-es erejű földrengés idején? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]