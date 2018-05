Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. létrehozásáról. A köznyelvbe Közértként átment vállalat régen nem létezik már, de neve sokak számára ma is egyet jelent az élelmiszerboltokkal. "Mellékelünk pár füldugót." Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket" eddig is az Esma hasznosította – sokáig ingyen. Az „elefántfüleket" eddig is az Esma hasznosította – sokáig ingyen.
Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.
Ilyen járgánnyal nem minden nap lehet találkozni, de aki most Balatonfüredre látogat, könnyen összefuthat vele.
Az amerikai kormány bejelentette, hogy megszünteti egy hurrikán miatt az Egyesült Államokban 20 évvel ezelőtt menedéket nyert több mint 50 ezer hondurasi ideiglenes védett státusát, és 20 hónapot ad nekik arra, hogy hazatérjenek. Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. Remek jellemzőkkel érkezett a piacra a Huawei P20 Pro, sőt triplakamerájával tulajdonképpen egyedülálló a piacon. De vajon hogyan szerepel, amikor a tartósságát vizsgálják? Következzék a szokásos tortúra teszt, a karcolás, az égetés és a hajlítás.