Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith Leibert, akit szorgalma és kitartása a vészkorszak után a tengeren túlra is elkísérte. Ami utána maradt, az 3500 különböző díszes táska, és rengeteg történet.","shortLead":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith...","id":"20180504_judith_leiber_portre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1ab59-05b3-4e32-826d-92e835a6f7c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_judith_leiber_portre","timestamp":"2018. május. 04. 17:00","title":"A magyar nő csodálatos története, aki azt mondta, Hitler tette őt táskatervezővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c347cf7-118b-4986-94d2-d10bbd902d8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek jellemzőkkel érkezett a piacra a Huawei P20 Pro, sőt triplakamerájával tulajdonképpen egyedülálló a piacon. De vajon hogyan szerepel, amikor a tartósságát vizsgálják? Következzék a szokásos tortúra teszt, a karcolás, az égetés és a hajlítás.","shortLead":"Remek jellemzőkkel érkezett a piacra a Huawei P20 Pro, sőt triplakamerájával tulajdonképpen egyedülálló a piacon. De...","id":"20180504_huaweip20pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c347cf7-118b-4986-94d2-d10bbd902d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907d284c-b9d7-47fa-82f8-7d747a21749a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_huaweip20pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt","timestamp":"2018. május. 04. 19:00","title":"Az rendben van, hogy fantasztikusan fotóz, de hogyan bírja a gyűrődést a Huawei csodatelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A kamaszkor során átépíti magát az agy, de megéri kivárni, míg újra beszámítható lesz.","shortLead":"A kamaszkor során átépíti magát az agy, de megéri kivárni, míg újra beszámítható lesz.","id":"20180504_Felejtse_el_a_hormonokat_az_agyuk_orjiti_meg_a_kamaszokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3ed70-545b-411d-9d88-6bee4075c184","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Felejtse_el_a_hormonokat_az_agyuk_orjiti_meg_a_kamaszokat","timestamp":"2018. május. 04. 20:00","title":"Felejtse el a hormonokat, az agyuk őrjíti meg a kamaszokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0621776-812f-4c3b-973a-2744fcc49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Épp akkor állt le a rendszer, amikor nem kellett volna.","shortLead":"Épp akkor állt le a rendszer, amikor nem kellett volna.","id":"20180506_Mi_lesz_igy_a_focivbn_A_videobiro_hibaja_dontotte_el_az_ausztral_bajnoki_cimet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0621776-812f-4c3b-973a-2744fcc49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8170d32b-3c0f-46ab-a73d-6b37ddb5bee4","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Mi_lesz_igy_a_focivbn_A_videobiro_hibaja_dontotte_el_az_ausztral_bajnoki_cimet","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Mi lesz így a foci-vb-n? A videobíró hibája döntötte el az ausztrál bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","shortLead":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","id":"20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09f91a-c1b2-459e-b113-fd512b6a9e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","timestamp":"2018. május. 06. 14:40","title":"Útlezárással akadályozták meg Szerbiában Seselj szélsőséges tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63bc44-c259-487a-aff9-55b57dbd278a","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy megszállott gyűjtő rekordösszeget fizetett ki két üveg whiskyért. Igaz, hogy limitált kiadású, különleges palackokra tett szert.\r

\r

","shortLead":"Egy megszállott gyűjtő rekordösszeget fizetett ki két üveg whiskyért. Igaz, hogy limitált kiadású, különleges...","id":"20180504_314_millio_James_Bond_egyik_kedvenceert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de63bc44-c259-487a-aff9-55b57dbd278a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9131246f-6247-4363-ab33-12293f7f6b64","keywords":null,"link":"/elet/20180504_314_millio_James_Bond_egyik_kedvenceert","timestamp":"2018. május. 04. 17:37","title":"314 millió James Bond egyik kedvencéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését, a Fidelio pedig arról is kérdezte a rendezőt, hogy visszavárják-e Marton Lászlót tanítani.","shortLead":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését...","id":"20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c1a892-7633-4417-9157-86e4b135dee7","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","timestamp":"2018. május. 04. 16:37","title":"SZFE: Az intézetvezető nem támogatja, hogy meghosszabbítsák Marton szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","shortLead":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","id":"20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb42479e-5081-46e3-a17a-c9decc614314","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","timestamp":"2018. május. 05. 18:57","title":"Tízezres Macron-ellenes tüntetés volt Párizsban, másutt is utcákra vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]