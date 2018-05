Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad fordításban, „Megváltoztok vagy eltűntök” című könyve. A 78 éves szerző évtizedek óta a francia gazdaság egyik kulcsfontosságú figurája.","shortLead":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad...","id":"20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9feed5a-b149-4eb4-9436-948bb127d2e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","timestamp":"2018. május. 04. 16:02","title":"„Marx él”- vihart kavart a hajdani bankvezér könyve a nagy pénzek igazságosabb elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0303d90c-dc50-43b3-a11c-b0374a2581a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pagani az egyik legkülönlegesebb szupersport-autókat gyártó manufaktúra. Amikor összejön egyszerre pár ilyen, az ritkább, mint kazuárokat találni Ausztráliában.","shortLead":"A Pagani az egyik legkülönlegesebb szupersport-autókat gyártó manufaktúra. Amikor összejön egyszerre pár ilyen...","id":"20180504_pagani_horacio_zonda_huayra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0303d90c-dc50-43b3-a11c-b0374a2581a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87360376-9a65-4b8e-9e55-18cfb3271c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_pagani_horacio_zonda_huayra","timestamp":"2018. május. 04. 13:22","title":"Videó: Ez nem Paganini, hanem Pagani-fesztivál – de zseniális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","shortLead":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","id":"20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdba6f5b-2657-48c9-9d3a-eaf8e04d0387","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","timestamp":"2018. május. 04. 12:25","title":"Tarolhat a Fekete párduc az MTV-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal pukkasztja a történelmi pártokat és a magyar közéletet, hogy értelmesen költötte el a kampánypénzét.\r

\r

","shortLead":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal...","id":"20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c72fef-be6d-4187-890d-476b15d92640","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","timestamp":"2018. május. 04. 16:03","title":"Egy rakás értelmes dologra költötte el a kampánytámogatást a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi engedélyezéséért. A Million Marihuana March elnevezésű akciót már a 21. alkalommal rendezték meg a cseh fővárosban.","shortLead":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi...","id":"20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47231615-6ab4-4726-9658-3a02d335abe7","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","timestamp":"2018. május. 05. 17:58","title":"Több ezer ember tüntetett Prágában a marihuánafogyasztás legalizálásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd szinte bocsánatot kért, amiért kritika is volt a szövegben.","shortLead":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd...","id":"20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1ac1b0-8792-4961-8366-406eb5d1b579","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","timestamp":"2018. május. 05. 12:53","title":"Magyarázkodik a kormányt bíráló vitairat szerkesztője: 255 állításból csak 26 volt kormánykritikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf27f3fb-ae92-4b66-9a85-10354c78b27d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az eredetileg 2017 novemberére meghirdetett fotó- és régifényképezőgép-aukcióját 2018. március 9-én és 10-én rendezte meg a WestLicht az osztrák fővárosban. A cég társtulajdonosának, Peter Coelnnek váratlan megbetegedésekor kiderült: a szorgalmas beosztottak főnökük nélkül nem tudták befejezni a két tételsor összeállítását. Nagy segítséget jelentett a lábadozó cégvezetőnek, hogy az Egyesült Államok-beli milliárdos formatervező, James Jannard átadta gyűjteményének mintegy tucatnyi, de korántsem tucat-darabját, amelyek a fényképezőgép-árverés meghatározó részévé váltak, és a leütések között új világcsúcsot is hoztak.","shortLead":"Az eredetileg 2017 novemberére meghirdetett fotó- és régifényképezőgép-aukcióját 2018. március 9-én és 10-én rendezte...","id":"20180505_Vilagrekord_Leica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf27f3fb-ae92-4b66-9a85-10354c78b27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2c69fe-15ff-46c4-97aa-80e46ead1f86","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Vilagrekord_Leica","timestamp":"2018. május. 05. 12:09","title":"Világrekord Leica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc40aab-1b32-46d1-982b-75231d2e34f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni edzésekbe próbál némi kényelmet csempészni a Xiaomi egy könnyen mozgatható, okostelefonnal vezérelhető futópaddal.","shortLead":"Az otthoni edzésekbe próbál némi kényelmet csempészni a Xiaomi egy könnyen mozgatható, okostelefonnal vezérelhető...","id":"20180505_kicsi_kenyelmes_okostelefonnal_vezerelheto_futopad_a_xiaomitol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc40aab-1b32-46d1-982b-75231d2e34f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2bc3c3-a445-4f0f-b234-1dda16d7d89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_kicsi_kenyelmes_okostelefonnal_vezerelheto_futopad_a_xiaomitol","timestamp":"2018. május. 05. 17:00","title":"Könnyű, kicsi, kényelmes: most épp futópadot készít a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]