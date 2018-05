Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab05045d-1d2d-4eee-9608-7a1ee2ba5263","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a hétvégén Balatonfüreden éppúgy látni régi amerikai nagyvasakat, mint ritka német sportkocsikat vagy olasz zsebrakétákat.","shortLead":"Ezen a hétvégén Balatonfüreden éppúgy látni régi amerikai nagyvasakat, mint ritka német sportkocsikat vagy olasz...","id":"20180505_balaton_auto_veteran_oldtimer_bmw_fiat_skoda_jaguar_rollsroyce_balatonfured","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab05045d-1d2d-4eee-9608-7a1ee2ba5263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2e7b9-02f8-435f-bb2b-a5f592e0cced","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_balaton_auto_veteran_oldtimer_bmw_fiat_skoda_jaguar_rollsroyce_balatonfured","timestamp":"2018. május. 05. 06:41","title":"Mutatunk néhány szemrevaló autót, amikért most megéri leugrani a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével az Emberség Erejével Alapítvány, mert a pécsi önkormányzat által működtetett Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. nem adott bérbe termet a szervezetnek. A bűnösnek kikiáltott ezúttal is Soros György volt.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével az Emberség Erejével...","id":"20180505_Soros_miatt_nem_kapott_Pecsett_termet_az_Emberiseg_Erejevel_Alapitvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14827962-0545-4726-a2f2-95972b0a069b","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Soros_miatt_nem_kapott_Pecsett_termet_az_Emberiseg_Erejevel_Alapitvany","timestamp":"2018. május. 05. 16:27","title":"Lesorosozták őket, nem kaptak termet Pécsen, de nem hagyják annyiban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4089d14-9d59-43a8-85b6-38bae8fc2395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány bejelentette, hogy megszünteti egy hurrikán miatt az Egyesült Államokban 20 évvel ezelőtt menedéket nyert több mint 50 ezer hondurasi ideiglenes védett státusát, és 20 hónapot ad nekik arra, hogy hazatérjenek.","shortLead":"Az amerikai kormány bejelentette, hogy megszünteti egy hurrikán miatt az Egyesült Államokban 20 évvel ezelőtt menedéket...","id":"20180505_20_ev_utan_tavozniuk_kell_a_hondurasi_menekulteknek_az_USAbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4089d14-9d59-43a8-85b6-38bae8fc2395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275bfe1d-84ae-437a-b735-00a9a792f886","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_20_ev_utan_tavozniuk_kell_a_hondurasi_menekulteknek_az_USAbol","timestamp":"2018. május. 05. 14:13","title":"20 év után távozniuk kell a hondurasi menekülteknek az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468584d4-d2be-4412-a372-d5fd917bb549","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikus elment tüntetni, majd elvitték a rendőrök.","shortLead":"Az ellenzéki politikus elment tüntetni, majd elvitték a rendőrök.","id":"20180505_Ujra_letartoztattak_Putyin_nagy_ellenfelet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468584d4-d2be-4412-a372-d5fd917bb549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a73bce-33c2-4286-85ca-6f9952902075","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Ujra_letartoztattak_Putyin_nagy_ellenfelet","timestamp":"2018. május. 05. 16:00","title":"Újra letartóztatták Putyin nagy ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek ellátni olyan szerepeket, mint a kortárs gyűjteménygyarapítás, illetve kutatás (acb), vagy épp az egyes alkotókat bemutató kismonográfiák megjelentetése. Ők azok, akik évek óta folyamatosan hozzák ki a fotográfiával foglalkozó fontosabb – elsősorban persze a saját holdudvarba tartozó – művészeket bemutató sorozataikat, ilyenek a Vintage Galéria vagy a Faur Zsófi-féle kiadványok.","shortLead":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek...","id":"20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c22d3-5fab-4306-8a86-adbd07fbde39","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","timestamp":"2018. május. 05. 12:29","title":"Az Ég, a Föld, és megint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését, a Fidelio pedig arról is kérdezte a rendezőt, hogy visszavárják-e Marton Lászlót tanítani.","shortLead":"Március közepén Bagossy László vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetését...","id":"20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c1a892-7633-4417-9157-86e4b135dee7","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_SZFE_Az_intezetvezeto_nem_tamogatja_hogy_meghosszabbitsak_Marton_szerzodeset","timestamp":"2018. május. 04. 16:37","title":"SZFE: Az intézetvezető nem támogatja, hogy meghosszabbítsák Marton szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b15891-936f-4a62-884a-6fbbc4a6c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert nyert, a szervezők megtarthatják az élőláncos tüntetést a parlament alakuló ülésének napján, kedden a Kossuth téren. A rendőrség előzőleg betiltotta a megmozdulást - derül ki a TASZ Facebook-oldalán látható videóból.","shortLead":"Miután a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert nyert, a szervezők megtarthatják az élőláncos tüntetést...","id":"20180505_Mehet_az_elolanc_a_parlament_kore_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b15891-936f-4a62-884a-6fbbc4a6c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532ca1c3-6233-4875-a0ee-55e4aac8654f","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Mehet_az_elolanc_a_parlament_kore_kedden","timestamp":"2018. május. 05. 17:45","title":"Pert nyert a TASZ, mehet az élőlánc a parlament köré kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat tektonikai mozgásairól és keletkezéséről.","shortLead":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat...","id":"20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b96163-aa08-4c4b-a875-4ffb1ba595d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","timestamp":"2018. május. 04. 15:03","title":"Megmérik az Alpok pulzusát, 600 szenzort vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]