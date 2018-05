Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf27f3fb-ae92-4b66-9a85-10354c78b27d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az eredetileg 2017 novemberére meghirdetett fotó- és régifényképezőgép-aukcióját 2018. március 9-én és 10-én rendezte meg a WestLicht az osztrák fővárosban. A cég társtulajdonosának, Peter Coelnnek váratlan megbetegedésekor kiderült: a szorgalmas beosztottak főnökük nélkül nem tudták befejezni a két tételsor összeállítását. Nagy segítséget jelentett a lábadozó cégvezetőnek, hogy az Egyesült Államok-beli milliárdos formatervező, James Jannard átadta gyűjteményének mintegy tucatnyi, de korántsem tucat-darabját, amelyek a fényképezőgép-árverés meghatározó részévé váltak, és a leütések között új világcsúcsot is hoztak.","shortLead":"Az eredetileg 2017 novemberére meghirdetett fotó- és régifényképezőgép-aukcióját 2018. március 9-én és 10-én rendezte...","id":"20180505_Vilagrekord_Leica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf27f3fb-ae92-4b66-9a85-10354c78b27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2c69fe-15ff-46c4-97aa-80e46ead1f86","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Vilagrekord_Leica","timestamp":"2018. május. 05. 12:09","title":"Világrekord Leica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi versengés visszatérése.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi...","id":"20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbe33e-6748-4543-8e8d-6b7356d79b78","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Valóban itt a hidegháború: újra feláll az amerikai második flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leszavazták a dolgozók a cégvezetés béremelési ajánlatát.","shortLead":"Leszavazták a dolgozók a cégvezetés béremelési ajánlatát.","id":"20180505_Lemondott_az_Air_France_elnoke_a_sztrajk_folytatodik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e420be8-ad5c-42b6-8caa-c0c27db742bb","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_Lemondott_az_Air_France_elnoke_a_sztrajk_folytatodik","timestamp":"2018. május. 05. 08:33","title":"Lemondott az Air France elnöke, a sztrájk folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","shortLead":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","id":"20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05adf0-9ef0-4acc-93a5-fcc453e407a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","timestamp":"2018. május. 06. 08:49","title":"A TEK is lezárja a Kossuth teret és a környékét kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0767f-c1a0-4020-94d4-8bf9c0b83113","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk Budapesten örökítette meg egy Volkwagen rendszámát, ami nem egészen úgy néz ki, ahogy kellene.","shortLead":"Olvasónk Budapesten örökítette meg egy Volkwagen rendszámát, ami nem egészen úgy néz ki, ahogy kellene.","id":"20180505_piros_rendszam_volkswagen_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0767f-c1a0-4020-94d4-8bf9c0b83113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf5413f-cb8a-48c8-8a4c-0028a245a334","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_piros_rendszam_volkswagen_foto","timestamp":"2018. május. 05. 15:16","title":"Furcsa magyar rendszámot fotóztak – börtön járhat érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63bc44-c259-487a-aff9-55b57dbd278a","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy megszállott gyűjtő rekordösszeget fizetett ki két üveg whiskyért. Igaz, hogy limitált kiadású, különleges palackokra tett szert.\r

\r

","shortLead":"Egy megszállott gyűjtő rekordösszeget fizetett ki két üveg whiskyért. Igaz, hogy limitált kiadású, különleges...","id":"20180504_314_millio_James_Bond_egyik_kedvenceert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de63bc44-c259-487a-aff9-55b57dbd278a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9131246f-6247-4363-ab33-12293f7f6b64","keywords":null,"link":"/elet/20180504_314_millio_James_Bond_egyik_kedvenceert","timestamp":"2018. május. 04. 17:37","title":"314 millió James Bond egyik kedvencéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja a szovjet autógyártás legendás korszakát idéző Niva, amely a hétköznapokban annyira rossz autó, hogy az ellenségünknek sem kívánnánk. Hacsak nem a tajgán él.","shortLead":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja...","id":"20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af438e06-1b91-4deb-a189-fda89257b9be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","timestamp":"2018. május. 05. 10:00","title":"Brezsnyev velünk él: teszten az időgép Lada 4x4 Urban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0483d-3846-426b-8ce6-0712a39abd6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki esetleg túl melegnek érzi a mostani, kora nyári időjárást Magyarországon, gondoljon Pakisztánra, ahol márciusban 45 fokot is mértek már, április utolsó napján pedig 50 fok feletti értéket. Szakértők szerint Pakisztán olyan ország, amelyet különösen erősen érint a klímaváltozás, illetve annak negatív hatásai.","shortLead":"Aki esetleg túl melegnek érzi a mostani, kora nyári időjárást Magyarországon, gondoljon Pakisztánra, ahol márciusban 45...","id":"20180504_pakisztan_felforrosodott_mar_aprilis_30an_tobb_mint_50_fok_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0483d-3846-426b-8ce6-0712a39abd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4167db-46b3-4c59-b8bd-ab925a2747ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_pakisztan_felforrosodott_mar_aprilis_30an_tobb_mint_50_fok_volt","timestamp":"2018. május. 04. 20:12","title":"Pakisztán felforrósodott, már április 30-án több mint 50 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]