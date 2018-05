Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdfa14cf-6ad9-4309-a785-3581bcde200c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év első három hónapjában már több mint 3 ezer tárgyat adtak le a talált tárgyak osztályán.","shortLead":"Az év első három hónapjában már több mint 3 ezer tárgyat adtak le a talált tárgyak osztályán.","id":"20180504_bkv_talalt_targyak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdfa14cf-6ad9-4309-a785-3581bcde200c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14662330-b303-44c9-ac8b-f9afd8226328","keywords":null,"link":"/elet/20180504_bkv_talalt_targyak","timestamp":"2018. május. 04. 12:16","title":"Nem hiányzik a szaxofonja vagy a kenyérpirítója? Lehet, hogy a BKV-nál van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b5e753-a8bd-4542-b4fa-fc04bfb89587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as években ilyennek képzeltek el egy a 2000-es évek elején napvilágot látó szupermodern autót.","shortLead":"A 80-as években ilyennek képzeltek el egy a 2000-es évek elején napvilágot látó szupermodern autót.","id":"20180504_mercedes_benz_daimler_gazturbina_auto_jovo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b5e753-a8bd-4542-b4fa-fc04bfb89587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb3f088-4507-49ed-936e-c1d4ad039f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_mercedes_benz_daimler_gazturbina_auto_jovo","timestamp":"2018. május. 04. 14:21","title":"Mintha rátapostak volna, úgy néz ki a Mercedes gázturbinás jövőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3263740-6a1d-4ae8-9a31-7c22f1ed9504","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van szerencsénk bemutatni az egykori szocialista autógyártás egyik legszebb produktumát, ami ezen a hétvégén a magyar tengernél vendégeskedik.","shortLead":"Van szerencsénk bemutatni az egykori szocialista autógyártás egyik legszebb produktumát, ami ezen a hétvégén a magyar...","id":"20180504_kezimunka_gyonyoru_skoda_kupe_1100_mbx_oldtimer_balaton_csehszlovak_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3263740-6a1d-4ae8-9a31-7c22f1ed9504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3736c27e-6089-4562-b9ff-d01d2a24834c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_kezimunka_gyonyoru_skoda_kupe_1100_mbx_oldtimer_balaton_csehszlovak_auto","timestamp":"2018. május. 04. 18:59","title":"Körbefotóztuk a kézimunkával összeszerelt gyönyörű Skoda kupét, most itt van a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma hasznosította – sokáig ingyen.","shortLead":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma...","id":"201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4fd5ee-0b74-4ce7-93d4-87487a19f634","keywords":null,"link":"/kkv/201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","timestamp":"2018. május. 05. 07:00","title":"Orbán kötélbarátját bebetonozták az elefántfülbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","shortLead":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","id":"20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdba6f5b-2657-48c9-9d3a-eaf8e04d0387","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","timestamp":"2018. május. 04. 12:25","title":"Tarolhat a Fekete párduc az MTV-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni 2019 végéig, de a kormány és az MNB szerint nincs mitől félni.","shortLead":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni...","id":"20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08519f4-8ef4-436e-94c3-ff9affa483bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","timestamp":"2018. május. 05. 10:11","title":"Negyvenezer képzett dolgozó hiányzik a magyar építőiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7362d0d-ec2d-4094-a68d-9b9f520e89e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fákat és bokrokat vágtak ki a Margitszigeten a régi teniszstadion helyén. Mint később kiderült, ezekre a munkálatokra a tulajdonos fővárosi önkormányzat sem adott engedélyt, csak a bontásra. Kimentünk a helyszínre, megnéztük, mi látható a pusztítás után.","shortLead":"Fákat és bokrokat vágtak ki a Margitszigeten a régi teniszstadion helyén. Mint később kiderült, ezekre a munkálatokra...","id":"20180504_Igy_nez_ki_felulrol_a_fovaros_tudta_nelkul_letarolt_terulet_a_Margitszigeten__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7362d0d-ec2d-4094-a68d-9b9f520e89e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff895f43-5a6c-4854-964e-475bd142b1f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_Igy_nez_ki_felulrol_a_fovaros_tudta_nelkul_letarolt_terulet_a_Margitszigeten__video","timestamp":"2018. május. 04. 21:19","title":"Így néz ki felülről a főváros tudta nélkül letarolt terület a Margitszigeten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal pukkasztja a történelmi pártokat és a magyar közéletet, hogy értelmesen költötte el a kampánypénzét.\r

\r

","shortLead":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal...","id":"20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c72fef-be6d-4187-890d-476b15d92640","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","timestamp":"2018. május. 04. 16:03","title":"Egy rakás értelmes dologra költötte el a kampánytámogatást a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]