[{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","shortLead":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","id":"20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5dcccf-9a16-4956-b445-f6e538b3932c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","timestamp":"2018. május. 07. 11:08","title":"Újabb sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo írásait látnánk, a Kétfarkúakra jellemző humorvilággal kiegészítve. Kormányszentelő május, migránsföld, viktorpártszékház – csak néhány gyöngyszem a legjobbak közül.","shortLead":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo...","id":"20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d48cd-3df4-4a04-8a7f-b88fddd9edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","timestamp":"2018. május. 06. 08:03","title":"Próbálja ki: csinált a Kétfarkú egy Chrome-kiegészítőt, amellyel bármely weboldalt Origóvá változtathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével az Emberség Erejével Alapítvány, mert a pécsi önkormányzat által működtetett Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. nem adott bérbe termet a szervezetnek. A bűnösnek kikiáltott ezúttal is Soros György volt.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével az Emberség Erejével...","id":"20180505_Soros_miatt_nem_kapott_Pecsett_termet_az_Emberiseg_Erejevel_Alapitvany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14827962-0545-4726-a2f2-95972b0a069b","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Soros_miatt_nem_kapott_Pecsett_termet_az_Emberiseg_Erejevel_Alapitvany","timestamp":"2018. május. 05. 16:27","title":"Lesorosozták őket, nem kaptak termet Pécsen, de nem hagyják annyiban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","id":"20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49baf9e-1d5b-4d08-ba04-59319d6f394c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 11:21","title":"Ez az a BMW, ami megmutatja, hogy miért szeretjük igazán a bajor márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","shortLead":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","id":"20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea8e94d-33c6-467c-93a0-697dd240beda","keywords":null,"link":"/kkv/20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","timestamp":"2018. május. 06. 10:05","title":"Elindult a Budapest-Chicago repülőjárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","shortLead":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","id":"20180506_ankara_autok_esozes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc90a80-10f0-4107-bdee-419b95a128a0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_ankara_autok_esozes","timestamp":"2018. május. 06. 10:43","title":"Videó: gyakorlatilag szörföztek az autók Ankara főutcáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"Balla Györgyi, Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan faragja létszámukat, és az utánuk járó állami támogatást is. ","shortLead":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan...","id":"20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380a6eec-75e4-4c96-8df2-c2db3c9ac811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","timestamp":"2018. május. 07. 06:30","title":"\"A Sanyit elküldték, biztos napszámba ment\" – Van élet a közmunka után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]