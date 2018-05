Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások. Mindeközben egy mentő szirénázott. ","shortLead":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások...","id":"20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc6134-d91d-47ba-aeef-399aa19b3235","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","timestamp":"2018. május. 06. 21:08","title":"Székesfehérváron és Pécsen is tüntettek vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","shortLead":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","id":"20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca165-bb89-4d69-b03b-3cdd494bfd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","timestamp":"2018. május. 07. 09:03","title":"Ez tényleg forradalmi: 30x olcsóbb napelem készült, már felszerelték az első házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012df01e-15a9-4256-87eb-61322181e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre veszélyesebb kutyát sétáltatni a környéken.\r

","shortLead":"Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren. ","id":"20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04278fe-3d2d-4e6d-9197-b589958a9db4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","timestamp":"2018. május. 07. 17:14","title":"Még a metrót is lezárhatják holnap a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40f96e4-54b2-4e07-a879-ca7039bdb40d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövegalkotási feladat viszont valószínűleg nem okoz gondot a diákoknak. ","shortLead":"A szövegalkotási feladat viszont valószínűleg nem okoz gondot a diákoknak. ","id":"20180507_Szaktanari_velemeny_nehez_szoeget_kaptak_a_diakok_az_erettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40f96e4-54b2-4e07-a879-ca7039bdb40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe41a76-7523-4ad3-afb4-d6fbb045fe8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Szaktanari_velemeny_nehez_szoeget_kaptak_a_diakok_az_erettsegin","timestamp":"2018. május. 07. 09:34","title":"Szaktanári vélemény: nehéz szöveget kaptak a diákok az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra, jön az Alaptörvény menekültkvótás módosítása és a Stop Soros is. \"Politikailag kényes\" ügyekről beszélgetett az Európai Néppárt Orbán Viktorral, aki új csatába keveredett Brüsszellel, amely jogállami kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Azt, hogy ez mennyire érzékeny pont, mi sem mutatja jobban, hogy a legújabb korrupciós jelentést a magyar kormány nem is engedi nyilvánosságra hozni. Ez történt a héten a politikában.","shortLead":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra...","id":"20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779286b7-10e1-4dc5-9fc1-eeb78d61eab9","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","timestamp":"2018. május. 06. 17:30","title":"Sűrű hete volt Orbánnak, a végén páros lábbal szállt bele a Kúriába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/vilag/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2018. május. 06. 20:00","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára megfelelő eszköz volt a telefon a májusi szám borítófotójának elkészítéséhez.","shortLead":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára...","id":"20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b44ef8-7499-4122-b221-ab33df487a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","timestamp":"2018. május. 06. 10:12","title":"Még be sem jelentették, de már magazinborító készült a OnePlus 6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]