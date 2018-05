Medvegyev – aki Putyin 2008-2012 közötti miniszterelnöksége alatt államfő is volt – 2012 óta tölti be folyamatosan a kormányfői tisztséget. A jelölést az orosz alsóháznak is jóvá kell hagynia, s aligha valószínű, hogy a képviselők szembeszállnak Putyin akaratával.



Az újabb hatéves időtartamra 77 százalékos támogatottsággal újraválasztott Putyin – keze alatt az orosz alkotmány aranykötésbe ágyazott példányával – megesküdött arra, hogy a népet fogja szolgálni, s megvédi az ország szuverenitását. Beszédében hangsúlyozta: kötelességének és élete értelmének tartja, hogy mindent megtegyen Oroszország jövője érdekében. Az országnak az elnök szerint korszerűnek és dinamikusnak kell lennie, lépést kell tartania a globális változásokkal, és nyitottnak kell maradnia a párbeszédre. Az elnök szerint az ország védelme és biztonsága szavatolva van, amit a jövőben is figyelemmel fog kísérni. Az ünnepségen mintegy ötezer meghívott vehetett részt.

© MTI / AP / Szputnyik / Elnöki sajtószolgálat / Alekszej Druzsinyin

A szakértők szerint Putyin negyedik mandátuma során a gazdaság terén lesz a legtöbb tennivalója: a külföldi szankciók sújtotta állam nem elég hatékony, s a külföldi hitelek hiányában nehezen lesz képes a megújulásra. Putyin újabb mandátuma 2024-ben jár le, s a jelenleg érvényes alkotmány szerint nem indulhat újra a tisztségért. Legutóbb 2008 előtt alakult ki ilyen helyzet, akkor az volt a megoldást, hogy négy évre Medvegyev ült be az államfői székbe, s ezen idő alatt úgy módosították az alaptörvényt, hogy Putyin ismét indulhatott.



Puytin most első alkalommal egy Puytin most első alkalommal egy orosz gyártmányú limuzinnal hajtott el a Kremlben lévő irodájából az eskütétel helysíznére, valószínűleg ezzel is hangsúlyozni kívánta, hogy a nyugati szankciók nem hatékonyak, s Oroszország képes pótolni az importtermékeket. A hazai jármű választásával Putyin visszatért a szovjet hagyományokhoz, akkor a szovjet pártfőtitkárok ZIL-limuzinokkal közlekedtek.