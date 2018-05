Eddig mintegy harminc házat pusztított el és csaknem kétezer embert kényszerített otthonának elhagyására a Hawaii szigetén a napokban kitört Kilauea tűzhányó.

A vulkánból származó láva most is az utcákon hömpölyög, és semmit nem kímél. Utóbbit mutatja az a facebookos videó is, amelyet mostanra több mint 3,5 millióan néztek meg, és amely a lávafolyam pusztító erejét hivatott bemutatni.

A felvételen egy út szélén hagyott Ford Mustang is látható, de nem sokáig, a kocsit elérő kőzetolvadék ugyanis rövid idő alatt "felfalta" azt. A videón mindez persze gyorsítva látható, de a végeredmény ettől függetlenül is döbbenetes.