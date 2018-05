Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése. Ehhez honlapot is indít, a tudomany.hu-t.","shortLead":"A tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget a Magyar Tudományos...","id":"20180507_mta_altudomanyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3160309c-7cad-4c31-a7af-2be1751aa93d","keywords":null,"link":"/elet/20180507_mta_altudomanyok","timestamp":"2018. május. 07. 18:45","title":"Harcba száll az MTA az áltudományok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","shortLead":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","id":"20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b4118-1451-4e37-a10b-23c5132dd142","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","timestamp":"2018. május. 06. 16:05","title":"Zsiráf végzett egy operatőrrel Johannesburg közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","shortLead":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","id":"20180506_ankara_autok_esozes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc90a80-10f0-4107-bdee-419b95a128a0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_ankara_autok_esozes","timestamp":"2018. május. 06. 10:43","title":"Videó: gyakorlatilag szörföztek az autók Ankara főutcáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogállamisághoz köthetik az EU-pénzek lehívását; az osztrákok az ott dolgozó, de nem Ausztriában élő magyarok gyerekein spórolnának; már a strandok büfései is nagy bajban vannak, annyi dolgozójuk megy inkább külföldre. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A jogállamisághoz köthetik az EU-pénzek lehívását; az osztrákok az ott dolgozó, de nem Ausztriában élő magyarok...","id":"20180506_Es_akkor_ha_az_EUn_mulik_Orban_nem_kap_ujabb_stadiont_a_kertje_vegebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f05b14-7303-4780-9955-ce99d5a5998c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Es_akkor_ha_az_EUn_mulik_Orban_nem_kap_ujabb_stadiont_a_kertje_vegebe","timestamp":"2018. május. 06. 07:00","title":"És akkor, ha az EU-n múlik, Orbán nem kap újabb stadiont a kertje végébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"itthon","description":"Az utóbbi hetekben sorra születtek olyan írások, amelyek az ellenzéki szerep elárulásával minősítették a mandátumukat átvevő ellenzéki képviselőket. Az érvelés alapja, hogy a 2018-as választások paradigmaváltáshoz vezettek a magyar politikában. Magyarország nem demokrácia többé, és mivel az ellenzék parlamenti politizálása kilátástalan, ugyanakkor nyilvánvaló legitimációt nyújt a rendszer számára, ezért az ellenzéknek meg kell szabadulnia a pártjai soraiban felgyülemlett erkölcsi és politikai tehertől, és a rendszerrel szembeni, alulról szerveződő, utcai tömegmozgalommá kell válnia.","shortLead":"Az utóbbi hetekben sorra születtek olyan írások, amelyek az ellenzéki szerep elárulásával minősítették a mandátumukat...","id":"201818_ellenzeki_strategia_egy_hibrid_rezsimben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eafc68-5eba-43b5-8093-9fb065096c8d","keywords":null,"link":"/itthon/201818_ellenzeki_strategia_egy_hibrid_rezsimben","timestamp":"2018. május. 06. 09:50","title":"Hegedűs Dániel: Ellenzéki stratégia egy hibrid rezsimben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni útkereszteződésben.","shortLead":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni...","id":"20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4a3644-2807-4c6f-a826-54b5e9ac3f5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","timestamp":"2018. május. 06. 09:21","title":"Miből gondolhatta a debreceni biciklis, hogy ennek így jó vége lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","shortLead":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","id":"20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05adf0-9ef0-4acc-93a5-fcc453e407a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","timestamp":"2018. május. 06. 08:49","title":"A TEK is lezárja a Kossuth teret és a környékét kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a8ec4d-b690-45a0-9e40-146b88ea402c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi szándékosan leforrázta három munkatársát, miután összeveszett velük. Egyikük maradandó sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"A részeg férfi szándékosan leforrázta három munkatársát, miután összeveszett velük. Egyikük maradandó sérüléseket...","id":"20180507_evekre_lecsukhatjak_a_ferfit_aki_forralt_borral_teli_fazekat_boritott_a_kollegaira","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a8ec4d-b690-45a0-9e40-146b88ea402c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5404f00-42fe-4163-af99-067037ccc49c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_evekre_lecsukhatjak_a_ferfit_aki_forralt_borral_teli_fazekat_boritott_a_kollegaira","timestamp":"2018. május. 07. 10:44","title":"Évekre lecsukhatják a férfit, aki forralt borral teli fazekat borított a kollégáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]