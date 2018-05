Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"Balla Györgyi, Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan faragja létszámukat, és az utánuk járó állami támogatást is. ","shortLead":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan...","id":"20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380a6eec-75e4-4c96-8df2-c2db3c9ac811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","timestamp":"2018. május. 07. 06:30","title":"\"A Sanyit elküldték, biztos napszámba ment\" – Van élet a közmunka után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468584d4-d2be-4412-a372-d5fd917bb549","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikus elment tüntetni, majd elvitték a rendőrök.","shortLead":"Az ellenzéki politikus elment tüntetni, majd elvitték a rendőrök.","id":"20180505_Ujra_letartoztattak_Putyin_nagy_ellenfelet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468584d4-d2be-4412-a372-d5fd917bb549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a73bce-33c2-4286-85ca-6f9952902075","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Ujra_letartoztattak_Putyin_nagy_ellenfelet","timestamp":"2018. május. 05. 16:00","title":"Újra letartóztatták Putyin nagy ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek ellátni olyan szerepeket, mint a kortárs gyűjteménygyarapítás, illetve kutatás (acb), vagy épp az egyes alkotókat bemutató kismonográfiák megjelentetése. Ők azok, akik évek óta folyamatosan hozzák ki a fotográfiával foglalkozó fontosabb – elsősorban persze a saját holdudvarba tartozó – művészeket bemutató sorozataikat, ilyenek a Vintage Galéria vagy a Faur Zsófi-féle kiadványok.","shortLead":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek...","id":"20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c22d3-5fab-4306-8a86-adbd07fbde39","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","timestamp":"2018. május. 05. 12:29","title":"Az Ég, a Föld, és megint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/vilag/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2018. május. 06. 20:00","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy férfi a gyanú szerint Budakalászon bántalmazta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett. Ügyében a nyomozók vádemelést javasolnak.","shortLead":"Egy férfi a gyanú szerint Budakalászon bántalmazta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett. Ügyében...","id":"20180505_bunko_parkolas_rendorseg_eletveszelyt_okozo_testi_sertes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82521d3-7380-4a6d-a5a1-4c7c15e17697","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_bunko_parkolas_rendorseg_eletveszelyt_okozo_testi_sertes","timestamp":"2018. május. 05. 14:16","title":"Bunkón parkolt, majd életveszélyes sérülést okozott a budakalászi autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4089d14-9d59-43a8-85b6-38bae8fc2395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány bejelentette, hogy megszünteti egy hurrikán miatt az Egyesült Államokban 20 évvel ezelőtt menedéket nyert több mint 50 ezer hondurasi ideiglenes védett státusát, és 20 hónapot ad nekik arra, hogy hazatérjenek.","shortLead":"Az amerikai kormány bejelentette, hogy megszünteti egy hurrikán miatt az Egyesült Államokban 20 évvel ezelőtt menedéket...","id":"20180505_20_ev_utan_tavozniuk_kell_a_hondurasi_menekulteknek_az_USAbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4089d14-9d59-43a8-85b6-38bae8fc2395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275bfe1d-84ae-437a-b735-00a9a792f886","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_20_ev_utan_tavozniuk_kell_a_hondurasi_menekulteknek_az_USAbol","timestamp":"2018. május. 05. 14:13","title":"20 év után távozniuk kell a hondurasi menekülteknek az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","shortLead":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","id":"20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f60db86-a864-4941-8be2-783ee7a7c395","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","timestamp":"2018. május. 06. 15:23","title":"Újabb levelet küld szét a választóknak Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján.","shortLead":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt...","id":"20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb058cc-91b7-4e6f-961a-af7bdea072a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","timestamp":"2018. május. 05. 19:32","title":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]