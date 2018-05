Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is. A Millenárisra érkező nemzetközi sztárok és hazai gasztroélet jeles képviselői exkluzív ebédeket és vacsorákat is adna, melyekre érdemes mihamarabb helyet váltani.\r

\r

","shortLead":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is...","id":"20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca66a5-36c3-4317-b5b4-a162710d8ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 07. 14:41","title":"Sztárséfek főztjét kóstolhatjuk a jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy pillanat alatt bepuszilta az út szélén parkoló Ford Mustangot a Kilauea tűzhányó lávája. ","shortLead":"Egy pillanat alatt bepuszilta az út szélén parkoló Ford Mustangot a Kilauea tűzhányó lávája. ","id":"20180507_Video_dobbenetes_latvany_ahogy_az_uton_hompolygo_lava_egyszer_csak_elnyel_egy_Mustangot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8364600b-24ec-4353-90dd-90a54626f42b","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Video_dobbenetes_latvany_ahogy_az_uton_hompolygo_lava_egyszer_csak_elnyel_egy_Mustangot","timestamp":"2018. május. 07. 19:11","title":"Videó: Döbbenetes látvány, ahogy az úton hömpölygő láva egyszer csak elnyel egy Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hétben 7300 hektárnyi vízfelületre permeteztek olyan környezetbarát szert, ami elpusztítja a szúnyoglárvákat. A héten az ország több pontján irtanak újra, jövő héten pedig Csongrád megyében. ","shortLead":"Az elmúlt két hétben 7300 hektárnyi vízfelületre permeteztek olyan környezetbarát szert, ami elpusztítja...","id":"20180507_a_heten_283_helyen_egyaltalan_nem_lesznek_boldogok_a_szunyogkoloniak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69871f0b-31aa-41e4-8429-8467f41bbd49","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_a_heten_283_helyen_egyaltalan_nem_lesznek_boldogok_a_szunyogkoloniak","timestamp":"2018. május. 07. 11:58","title":"A héten 283 helyen egyáltalán nem lesznek boldogok a szúnyogkolóniák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","shortLead":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","id":"20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec1316-c2e7-4421-99ef-94c0b7ea2e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","timestamp":"2018. május. 08. 11:44","title":"Hadházy nem tett esküt, a DK hozzámormogott valamit a szöveghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új kormány várható intézkedéseiről és az euróövezeti csatlakozásról is beszélt a hírügynökségnek a politikus.","shortLead":"Az új kormány várható intézkedéseiről és az euróövezeti csatlakozásról is beszélt a hírügynökségnek a politikus.","id":"20180508_Gulyas_Gergely_a_Reutersnak_Magyarorszag_nem_Lengyelorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcfdb2e-089d-48dd-8b93-434db542be2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Gulyas_Gergely_a_Reutersnak_Magyarorszag_nem_Lengyelorszag","timestamp":"2018. május. 08. 11:02","title":"Gulyás Gergely a Reutersnak: Magyarország nem Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","shortLead":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","id":"20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb0695d-833f-41a8-96ee-92ac4a1ac67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","timestamp":"2018. május. 08. 09:21","title":"Irányíthatatlanná vált a kamion, komoly pusztítást végzett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a65b15-7616-4848-918c-5809997ce6bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Győri Nemzeti Színház tagját 38 éves korában érte a halál.","shortLead":"A Győri Nemzeti Színház tagját 38 éves korában érte a halál.","id":"20180507_elhunyt_Varkonyi_Andrea_szinmuvesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06a65b15-7616-4848-918c-5809997ce6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4198867d-257f-4e9d-b465-28f04b589c74","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_elhunyt_Varkonyi_Andrea_szinmuvesz","timestamp":"2018. május. 07. 15:23","title":"Elhunyt Várkonyi Andrea színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","shortLead":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","id":"20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e75eb5a-3972-4450-a38f-34ef58eaecfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","timestamp":"2018. május. 08. 09:54","title":"Panda helyett keresse a nőket! Összeállt egy képre a Fidesz–KDNP-frakciószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]