Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és a nyugati államok közötti alkut, amely értelmében a szankciók felfüggesztéséért cserébe Irán felhagy atomprogramjával. Ez egyben azt is jelenti, hogy az USA részben vagy egészben visszaállítja a perzsa állam elleni szankciókat. A két politikus keddi telefonbeszélgetéséről a The New York Times számolt be, a hivatalos amerikai bejelentés magyar idő szerint este nyolc óra után várható.

Trump annak ellenére lép ki az Iránnal kötött 2015-ös egyezményből, hogy az európai államok – leginkább a szerződés kidolgozásában szerepet vállaló Franciaország, Nagy-Britannia és Németország – vezetői az utóbbi hetekben egymás után győzködték az amerikai elnököt, hogy valamilyen formában járuljon hozzá a megállapodás érvényének a meghosszabbításához. A szerződés felmondása ellen van Moszkva is, amely szerint az amerikai lépésnek csak káros következményei lesznek. Ugyancsak ellenzi a megállapodás érvénytelenítését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, amely szerint az utóbbi években megbízható módon kontrollálták az iráni nukleáris létesítményeket.



Trump szerint viszont az elődje, Barack Obama által megkötött megállapodás teljesen alkalmatlan a cél elérésére, azaz az iráni nukleárisfegyver-fejlesztési program leállítására. Trump azt állítja, csak egy olyan megállapodás lehet eredményes, amelyben szó van Irán térségbeli befolyásának az ellenőrzéséről, valamint a rakétakísérletek leállításáról is.

© MTI / EPA / Jim Lo Scalzo



Az elnök szerint az Obama-féle alku azért is rossz, mert az nem követelte meg Irántól, hogy végleg mondjon le az atomfegyver kifejlesztéséről. Míg az irániak azt állítják, nukleáris fejlesztéseik békés célokat szolgálnak, a nyugat szerint az ország atomfegyvert is akart gyártani. Trump már elnök választási kampánya idején is közölte, fel fogja mondani a világ legrosszabb szerződésének mondott megállapodást.



Nem sokkal Trump bejelentése előtt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt állította, Izraelnek több tízezer oldalnyi dokumentuma van arról, hogy Irán 2015 óta sem hagyott fel titkos kísérleteivel, s továbbra is dolgozik az atomfegyverek előállításán.

Irán már Trump bejelentése előtt harciasan nyilatkozott, s az ország vezetői hangsúlyozták, a gazdaság képes túlélni az újabb szankciókat, a hadsereg pedig nem fél egy esetleges amerikai támadástól. „Ellenségeinknek, köztük az amerikaiaknak, a cionista rezsimnek és szövetségeseinek tudniuk kell, hogy Irán a legrosszabb forgatókönyvre is felkészült már” – idézte e Reuters hírügynökség a Forradalmi Gárda egyik vezetőjét. Az iráni alku felmondása a szíriai válságot is tovább bonyolíthatja, Izrael szerint ugyanis Irán egyre fejleszti szíriai támaszpontjait és arra készül, hogy a szomszédos ország területéről támadja meg a zsidó államot.