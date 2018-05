Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","shortLead":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","id":"20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b7920-31d8-4501-94e5-56e28d2df53e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","timestamp":"2018. május. 08. 12:15","title":"Az iskolai stressz ragályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c31d6c8-c742-44ea-afcf-43ae880d7003","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok újságíróival együtt extra büntetést kapott a házelnökségtől. Kaufmann Balázs leírta, hogyan érte ez a megtiszteltetés. Mindenki eldöntheti, tud-e nevetni.","shortLead":"Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok...","id":"20180508_Ismeri_a_viccet_amikor_kitiltottak_a_Parlamentbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c31d6c8-c742-44ea-afcf-43ae880d7003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90458087-ee82-41f4-8ace-13d429e9e71e","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ismeri_a_viccet_amikor_kitiltottak_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 08. 09:15","title":"Kaufmann Balázs: Így tiltottak ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mostani a kilencedik ebolajárvány 1976 óta az afrikai országban. A vírus hordozója még mindig nem ismert, a feltételezések szerint denevérek terjesztik. ","shortLead":"A mostani a kilencedik ebolajárvány 1976 óta az afrikai országban. A vírus hordozója még mindig nem ismert...","id":"20180508_ujra_megjelent_az_ebola_kongoban_eddig_21_halottrol_tudnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ced489-a12b-4aec-9413-5203b04107a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_ujra_megjelent_az_ebola_kongoban_eddig_21_halottrol_tudnak","timestamp":"2018. május. 08. 19:32","title":"Újra megjelent az ebola Kongóban, eddig 21 halottról tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b322233d-d094-4e76-a810-51ddde7cb989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a vadonatúj GTI-nek már az Autobahnon sem lesz sok igazi ellenfele.","shortLead":"Ennek a vadonatúj GTI-nek már az Autobahnon sem lesz sok igazi ellenfele.","id":"20180507_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_sportauto_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b322233d-d094-4e76-a810-51ddde7cb989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4357ca96-0f13-46e6-8707-94d52e0a745b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_sportauto_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 13:24","title":"A valaha készült leggyorsabb Golf GTI-vel készül a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453ff55b-6c7d-4dc9-ab43-7823d4b96573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chateléshez használt hangulatjelek valóságbeli megfelelőjét kell megkeresni telefonunk kamerájával a Google egyik új játékában. Ha szerette a Pokémon Gót, ezt is imádni fogja.","shortLead":"A chateléshez használt hangulatjelek valóságbeli megfelelőjét kell megkeresni telefonunk kamerájával a Google egyik új...","id":"20180507_google_emoji_scavenger_hunt_mobiljatek_android_ios","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453ff55b-6c7d-4dc9-ab43-7823d4b96573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3377d97-feca-481a-9ddc-dcc9179dd160","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_google_emoji_scavenger_hunt_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. május. 07. 20:03","title":"Jött egy szuper játék a Google-től: vegye elő a telefonját, és nézzen vele körbe a szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat várni az új iPhone-ok feltöltésére.","shortLead":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat...","id":"20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6853207b-dbce-4690-8cee-7253e7ff8d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","timestamp":"2018. május. 08. 19:00","title":"Ezért a jellemzőért is érdemes megvárni az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők próbáltak a közelükbe kerülni.","shortLead":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők...","id":"20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbf6d2-b45a-4f3d-9bf2-0c42fe25263f","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 08. 12:17","title":"Csetepaté volt a parlamentnél a rendőrök és tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","shortLead":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","id":"20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e0ccf4-34c3-48d1-834c-641539070866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","timestamp":"2018. május. 07. 06:55","title":"Szijjártó apja adott pénzt a miniszter feleségének bizniszére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]