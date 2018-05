Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig Mészáros Beatrix lett. Mészáros Lőrinc lánya lett a Mátrai Erőmű felügyelőbizottságának elnöke Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat. Megjöttek a matematikaérettségik hivatalos megoldókulcsai A legnépszerűbb telefonos operációs rendszer következő verzióját ugyan még mindig csak Android P néven emlegetik a fejlesztők, de a teljes néven kívül már sok mindent mást elárultak róla. 4 izgalmas új funkció, amit imádni fog az új Androidban Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha lenne erre több millió euró. Létezik egy második Pompeji Rómában, de nincs pénz a feltárására Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban akadnak buktatók is. Szakértő: Van egy-két buktató, de alapvetően korrekt az idei matekérettségi A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának. Megható videó: a magyar versenycsapat különleges ajándékkal lepte meg szurkolóját A mélygarázsból kihajtó képviselőknek fújolnak a tünetők – fotó A 2015-ben kötött megállapodás Obama elnökségéhez kötődik. A volt elnöki egykori külügyminisztere, John Kerry aktív "árnyékdiplomáciát" folytatott az elmúlt hónapokban, hogy megőrizzék az egyezményt, hiába. Obama: Komoly hiba az iráni atomegyezmény felmondása