Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés előtt számos egyedi tényezőt figyelembe kell venni, még akkor sem érdemes lendületből belevágni, ha egy korábban felvett lakáshitel miatt tapasztaltnak gondolja magát az ember hitelügyekben. A legfontosabb tudnivalók 4 pontban. ","shortLead":"A döntés előtt számos egyedi tényezőt figyelembe kell venni, még akkor sem érdemes lendületből belevágni, ha...","id":"20180508_Hitelbol_venne_nyaralot_Nem_egeszen_ugy_van_mint_lakasvasarlasnal_erre_kell_figyelni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e0158c-b04b-411e-93f3-914da0a008c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Hitelbol_venne_nyaralot_Nem_egeszen_ugy_van_mint_lakasvasarlasnal_erre_kell_figyelni","timestamp":"2018. május. 08. 16:48","title":"Hitelből venne nyaralót? Nem egészen úgy van, mint lakásvásárlásnál, erre kell figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b6b485-5e12-4ef3-9b4a-dc8e5b834ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két napon át várt kétségbeesetten megmentőire egy kölyökkutya Újdelhiben, mire a mérnökként dolgozó Raj Milind rátalált.","shortLead":"Két napon át várt kétségbeesetten megmentőire egy kölyökkutya Újdelhiben, mire a mérnökként dolgozó Raj Milind rátalált.","id":"20180508_dron_kiskutya_mentese_lifted_ujdelhi_milind_raj_atepitett_dron_allatmentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98b6b485-5e12-4ef3-9b4a-dc8e5b834ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f97f3e-0425-4f37-8338-46e6de53ee7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_dron_kiskutya_mentese_lifted_ujdelhi_milind_raj_atepitett_dron_allatmentes","timestamp":"2018. május. 08. 20:03","title":"Videó: fogta magát a mérnök, és átépítette a drónt, hogy megmentse egy kiskutya életét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7ecfab-63d1-45fc-bdea-7a54cea7a98a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haikuk, azaz japán háromsoros versek írására képes mesterségesintelligencia-szoftveren dolgoznak japán kutatók, remélve, hogy projektjük révén a technológia idővel egyre jobban meg fogja érteni az emberi érzelmeket.","shortLead":"Haikuk, azaz japán háromsoros versek írására képes mesterségesintelligencia-szoftveren dolgoznak japán kutatók...","id":"20180508_haiku_mesterseges_intelligencia_szoftver_vers_emberi_erzelmek_gepi_megertese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7ecfab-63d1-45fc-bdea-7a54cea7a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0bfa4-0ec1-4a1e-975a-9fca34331bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_haiku_mesterseges_intelligencia_szoftver_vers_emberi_erzelmek_gepi_megertese","timestamp":"2018. május. 08. 06:03","title":"A japánok olyan verseket íratnak a mesterséges intelligenciával, melyek által a gép megértheti az érzelmeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8fafd1-2b55-4716-b7b3-0ee7974783e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet végrehajtó testülete egyebek mellett a Szkripal-üggyel is foglalkozik idén.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet végrehajtó testülete egyebek mellett a Szkripal-üggyel is foglalkozik idén.","id":"20180508_vegyifegyverek_komoly_feladat_var_csehorszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8fafd1-2b55-4716-b7b3-0ee7974783e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4e2b1b-8fd3-4b7e-993b-36923da4f5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_vegyifegyverek_komoly_feladat_var_csehorszagra","timestamp":"2018. május. 08. 21:55","title":"Vegyifegyverek: komoly feladat vár Csehországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb leépítést állítólag nem terveznek.","shortLead":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb...","id":"20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c114b0-3ed4-4e44-aaa1-a5f37345fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","timestamp":"2018. május. 09. 05:40","title":"Pont olyan szakembereket rúgtak ki a hatvani kórházból, mint amilyeneket hirdetésben keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da91fa50-ee5f-48d4-acb7-67c5b1ab4e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jólöltözött férfi bankjegyekről kérdezett valamit egy érdi bolt pénztárosától, és addig ügyeskedett, amíg meg nem szerezte a kassza tartalmának egy részét.","shortLead":"Egy jólöltözött férfi bankjegyekről kérdezett valamit egy érdi bolt pénztárosától, és addig ügyeskedett, amíg meg nem...","id":"20180509_Lyukat_beszelt_a_penztarosno_hasaba_igy_fosztotta_ki_a_kasszajat_keresik__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da91fa50-ee5f-48d4-acb7-67c5b1ab4e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873e8d68-a8bb-41c7-9d78-1dec8ac618ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Lyukat_beszelt_a_penztarosno_hasaba_igy_fosztotta_ki_a_kasszajat_keresik__video","timestamp":"2018. május. 09. 13:05","title":"Lyukat beszélt a pénztárosnő hasába, így fosztotta ki a kasszáját, keresik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le csaknem egész délelőttre.","shortLead":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le...","id":"20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a6767-7b97-49a5-bde2-5d5dd81017a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","timestamp":"2018. május. 08. 06:53","title":"Hangszóróval üvöltik be Orbánnak, hogy elkergetik – itt van minden a mai Kossuth téri őrületről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Viasat 3 csatornán indul egy új vetélkedő.","shortLead":"A Viasat 3 csatornán indul egy új vetélkedő.","id":"20180508_Visszater_a_kepernyore_Gundel_Takacs_Gabor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af99181c-fdb5-431f-b4c1-c0444fcfb860","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Visszater_a_kepernyore_Gundel_Takacs_Gabor","timestamp":"2018. május. 08. 11:14","title":"Visszatér a képernyőre Gundel Takács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]