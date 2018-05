Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már most letölthető.","shortLead":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már...","id":"20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae47ecc-72f7-4d47-9c4d-69e8812aa41c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","timestamp":"2018. május. 08. 22:03","title":"11 telefon, amelyre már most letöltheti az új Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint azért, mert javulnak az ország gazdasági mutatói.","shortLead":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint...","id":"20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fca75f-0a47-43cd-901e-14c3cfea6cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Új plázát építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak meg a diákok idén. Külön üdvözlik, hogy a vizsga összeállítói nyitottak a jelenkori témákra is.","shortLead":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak...","id":"20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a343dc-b595-4b1f-b165-4a06ca11e5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Véleményt mondtak az érettségiről a történelemoktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint...","id":"20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594980d-95ee-4dfc-b692-3281e6a76e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","timestamp":"2018. május. 08. 11:37","title":"Már most 1000 milliárd forint fölött van az idei hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d877e82-9ec6-42ab-aaef-64a4ab5433e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea fiának a cége 189 millió forintos hitelszerződést kötött a Bártfai-Mager által felügyelt takarékszektor egyik legjelentősebb szereplőjével. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea fiának a cége 189 millió forintos hitelszerződést kötött a Bártfai-Mager által felügyelt...","id":"20180508_Szokatlan_hitel_bukkant_fel_az_uj_fejlesztesi_miniszter_eloeleteben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d877e82-9ec6-42ab-aaef-64a4ab5433e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452ba02-25cb-4971-8a07-088a69f97dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Szokatlan_hitel_bukkant_fel_az_uj_fejlesztesi_miniszter_eloeleteben","timestamp":"2018. május. 08. 14:57","title":"Szokatlan hitel bukkant fel az új fejlesztési miniszter előéletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most még el kell költeni a kártyákon lévő, fel nem használt összeget, amely közel négymilliárd forintra rúg. ","shortLead":"De most még el kell költeni a kártyákon lévő, fel nem használt összeget, amely közel négymilliárd forintra rúg. ","id":"20180507_Jovore_mar_nem_veszhet_el_a_SZEPkartyan_rekedt_penz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b67b27a-c479-412a-ae39-310105b03097","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Jovore_mar_nem_veszhet_el_a_SZEPkartyan_rekedt_penz","timestamp":"2018. május. 07. 21:52","title":"Jövőre már nem veszhet el a SZÉP-kártyán rekedt pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban. A bizonyítványban egyébként nincs különbség, a fogvatartottak is ugyanolyan papírt kapnak, mint bárki más.","shortLead":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban...","id":"20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986ce1b8-60c6-48e8-a23e-ca09bbbd3392","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","timestamp":"2018. május. 08. 06:52","title":"A matekérettségitől félnek legjobban a rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac8fb1-9cdd-42f0-8ff3-c6e6cba51a18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél éves csúcsra ugrott a tőzsdéken az olajár, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy felmondja az iráni atomalkut és visszaállítja a szankciókat Teherán ellen.","shortLead":"Három és fél éves csúcsra ugrott a tőzsdéken az olajár, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy felmondja az iráni...","id":"20180509_Lehet_hogy_Trumpot_kell_szidnunk_ha_dragul_a_benzin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddac8fb1-9cdd-42f0-8ff3-c6e6cba51a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a3c144-778f-4739-bfd6-e53713fbd39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Lehet_hogy_Trumpot_kell_szidnunk_ha_dragul_a_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 10:39","title":"Lehet, hogy Trumpot kell szidnunk, ha drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]