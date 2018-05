Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aecd05e5-6448-458d-9b0e-19b46b632af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban akadnak buktatók is.","shortLead":"Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban...","id":"20180508_kozepszintu_matematika_erettsegi_feladatok_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aecd05e5-6448-458d-9b0e-19b46b632af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05771b0b-b691-403f-b9f1-6055c418e7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kozepszintu_matematika_erettsegi_feladatok_2018","timestamp":"2018. május. 08. 08:57","title":"Szakértő: Van egy-két buktató, de alapvetően korrekt az idei matekérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők próbáltak a közelükbe kerülni.","shortLead":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők...","id":"20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbf6d2-b45a-4f3d-9bf2-0c42fe25263f","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 08. 12:17","title":"Csetepaté volt a parlamentnél a rendőrök és tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és a nyugati államok közötti alkut, amely értelmében a szankciók felfüggesztéséért cserébe Irán felhagy atomprogramjával. Ez egyben azt is jelenti, hogy az USA részben vagy egészben visszaállítja a perzsa állam elleni szankciókat. A két politikus keddi telefonbeszélgetéséről a The New York Times számolt be, a hivatalos amerikai bejelentés magyar idő szerint este nyolc óra után várható.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és...","id":"20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d067c26c-59d1-41a6-9480-1590adf52153","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","timestamp":"2018. május. 08. 18:18","title":"Már Trump hivatalos bejelentése előtt tudni lehet, hogy vége az iráni atomalkunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági kollégiumi értekezletet hív össze.","shortLead":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági...","id":"20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2813d-af35-4922-8c26-2723d7bbfb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","timestamp":"2018. május. 07. 21:54","title":"A Kúria elnöke elmagyarázta, mi a gond a levélszavazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","shortLead":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","id":"20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ee2da-4414-41d1-9c55-97590f6a0ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","timestamp":"2018. május. 09. 09:54","title":"Nagyot drágult a tojás és az alkohol, meglódult az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik az az öröm és szereplési lehetőség, amelyben Orbán Viktornak volt része 2007-ben. ","shortLead":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik...","id":"20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44726af3-03c4-412a-9a44-c9edcd72ec74","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","timestamp":"2018. május. 07. 18:16","title":"Orbán még kemény lehetett, a mostani ellenzék egy Benny Hill show-ban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2908a4e0-c084-47ec-a13b-cdb939a10744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán fontos problémákat Amerikában is saját maguknak kreálják. ","shortLead":"Az igazán fontos problémákat Amerikában is saját maguknak kreálják. ","id":"20180507_lamborghini_centenario_recall","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2908a4e0-c084-47ec-a13b-cdb939a10744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908e4e8e-fae9-4748-b88e-e8d1279f406d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lamborghini_centenario_recall","timestamp":"2018. május. 07. 18:21","title":"Egészen abszurd okból hívják vissza a legritkább Lamborghiniket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki nemzetbiztonsági kockázat miatt nem kapott magyar állampolgárságot.","shortLead":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki...","id":"20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce12ba5-55ce-4607-a9e9-7b3298f0d0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 08. 16:03","title":"Hiába nemzetbiztonsági kockázat, beengedték a parlamentbe Zaid Naffát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]