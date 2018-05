Arra bátorítaná a magyar kormányt a leendő amerikai nagykövet, hogy védje meg a magyar sajtó-, szólás- és vallásszabadságot – ezt David Cornstein kongresszusi meghallgatásán említette mint budapesti megbízása egyik fő témáját. A 79 éves üzletember emellett szeretné fejleszteni az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokat, és szembe akar szállni a növekvő antiszemitizmussal.

Ehhez képest arra a kérdésre, ismeri-e Raoul Wallenberg nevét, nemmel válaszolt – tudósított blogján Földi Bence, a Magyar Nemzet újságírója. Cornstein arról is beszélt, hogy New York-i zsidóként őt is érték támadások származása miatt, nagymamája, Sarah pedig magyar volt.

Bob Menendez, az ellenzéki Demokrata Párt rangidős képviselője arra kérte a leendő nagykövetet, hogy tolmácsolja Orbán Viktornak, az Oroszországgal szembeni szankciók kérdésében Magyarországnak az uniós álláspontot kellene követnie. Cornstein erre ígéretet tett.

A CEU-val kapcsolatban azt mondta: mindkét ország számára fontos intézményről van szó, és arra fogja kérni a magyar kormányt, hogy lépjen egyet hátra és tekintse át, mit adott a CEU Magyarországnak.

A külügyi bizottság tagjai elégedettek voltak válaszaival, így jó esélye van arra, hogy betöltse a 2017 elején, Donald Trump hivatalba lépésekor távozó Colleen Bell helyét.

A New Yorkban született Cornstein korábban a New York City Off-Track Betting Corporation lóverseny-fogadásszervező vállalat elnöke volt, alelnökként szolgált a város gazdaságfejlesztési társaságánál.

Az üzletember New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként, illetve a Battery Park városi tanácsának tagjaként is tevékenykedett, valamint a Jacob Javits Development Corporationnál is dolgozott.