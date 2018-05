Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"011b86aa-d8f8-4e7c-afdd-ce67f9b0f9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A poggyásztárolóban hagyott csomagokból lopott. Keresi a rendőrség, segíthet nekik.\r

","shortLead":"A poggyásztárolóban hagyott csomagokból lopott. Keresi a rendőrség, segíthet nekik.\r

","id":"20180508_hostelbol_lopott_laptopot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011b86aa-d8f8-4e7c-afdd-ce67f9b0f9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef249d2-9a6e-48e7-b59a-50131765be5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_hostelbol_lopott_laptopot","timestamp":"2018. május. 08. 21:02","title":"Ez a fickó megcsinálta, amitől minden hostelben megszálló retteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki nemzetbiztonsági kockázat miatt nem kapott magyar állampolgárságot.","shortLead":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki...","id":"20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce12ba5-55ce-4607-a9e9-7b3298f0d0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 08. 16:03","title":"Hiába nemzetbiztonsági kockázat, beengedték a parlamentbe Zaid Naffát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498f587f-0b2c-4b5d-ab52-487e6230eee7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban áll az eperrel, mint gondolnánk.","shortLead":"Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban...","id":"20180508_rozsak_genetikai_kodja_eper_virag_rosaceae","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=498f587f-0b2c-4b5d-ab52-487e6230eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4201c6e5-2a6e-4d1d-b7fe-049269921385","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_rozsak_genetikai_kodja_eper_virag_rosaceae","timestamp":"2018. május. 08. 12:03","title":"Biológusok megfejtették a rózsák titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan újdonságot is bejelentettek, amivel összekötik a windowsos gépeket az androidos eszközökkel, valamint az iPhone-okkal és iPadekkel egyaránt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan...","id":"20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673fce8-8f45-40d0-a7aa-39187f6ac49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","timestamp":"2018. május. 08. 09:03","title":"Szépen lassan minden androidos telefonból és iPhone-ból windowsos telefont csinálna a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8ee9e-633d-40ab-b56a-80b82fbd9fa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves Bódis József a köz- és a felsőoktatásért is felel majd.","shortLead":"A 64 éves Bódis József a köz- és a felsőoktatásért is felel majd.","id":"20180508_Elismert_felsooktatasi_szakember_lesz_az_oktatasi_allamtitkar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a8ee9e-633d-40ab-b56a-80b82fbd9fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665c693-5b73-4db7-8366-3585b4ed38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Elismert_felsooktatasi_szakember_lesz_az_oktatasi_allamtitkar","timestamp":"2018. május. 08. 13:26","title":"Elismert felsőoktatási szakember lesz az oktatási államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és jelmezeit idézte meg az énekesnő és a vendégek. Ám egyesek szerint a mentőmellényekkel csúnyán túlzásba estek az ünneplők. ","shortLead":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és...","id":"20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60b558-1678-430e-8fed-215ab5fa1ed5","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","timestamp":"2018. május. 08. 11:48","title":"Ízléstelenre sikerült Adele titanicos szülinapi bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé eredhet ismét az eső szerdán, de lehűlés nem lesz. Csütörtökön is hullhat még eső és megerősödhet a szél.","shortLead":"Többfelé eredhet ismét az eső szerdán, de lehűlés nem lesz. Csütörtökön is hullhat még eső és megerősödhet a szél.","id":"20180508_esosnek_igerkezik_a_szerda_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c876a5-2e42-48f1-8dc4-f1f54597cc66","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_esosnek_igerkezik_a_szerda_is","timestamp":"2018. május. 09. 05:05","title":"Esősnek ígérkezik a szerda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak megfelelően korlátozás nélkül szállítható az élő sertés, a sertéshús és a sertéshúsból készült termékek.\r

","shortLead":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak...","id":"20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d3d799-5c16-4df2-a1e8-58e809c27d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","timestamp":"2018. május. 08. 17:07","title":"Afrikai sertéspestis ide vagy oda, az EU-ba továbbra is viszik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]