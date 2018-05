Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\" magyarországi előválogatójára.","shortLead":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\"...","id":"20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15901bf8-3310-4d5b-91cc-ddc97b150818","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","timestamp":"2018. május. 08. 13:43","title":"Méghogy egyetemistaként nem lehet karriert csinálni – most Nobel-díjasok és vezetők hallgatják meg, ha van jó ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e51550-e4b3-467c-b854-64939f5a37de","c_author":"","category":"vilag","description":"Meggyújtottak egy papírból készült amerikai zászlót az iráni parlamentben, s miközben égett a lobogó, a képviselők azt kiabálták, „Halál Amerikára”. Az iráni vezetők egy része abban bízik, hogy az európai államoknak sikerül életben tartaniuk az USA által kedden felmondott iráni atomalkut, melynek köszönhetően a nyugati országok felfüggesztették a Teherán elleni szankciókat. Izrael közben újra lőtte a Szíriában lévő iráni egységeket.","shortLead":"Meggyújtottak egy papírból készült amerikai zászlót az iráni parlamentben, s miközben égett a lobogó, a képviselők azt...","id":"20180509_Halal_Amerikara__skandaljak_az_USAzaszlot_egeto_irani_politikusok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e51550-e4b3-467c-b854-64939f5a37de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5311fea0-71ef-40da-b586-7b3dd91dc586","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Halal_Amerikara__skandaljak_az_USAzaszlot_egeto_irani_politikusok","timestamp":"2018. május. 09. 12:55","title":"Halál Amerikára – skandálják az USA-zászlót égető iráni politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák bármikor is kerülhetnek, látszólag tehát teljes főnyeremény online megmondóemberekkel hirdetni az ügyünket. De a cégek néha csak olcsó üveggyöngyöket kapnak a pénzükért. Cikkünkben négy tipikus hibát mutatunk be. ","shortLead":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák...","id":"20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663f4c45-ffbe-40b1-a296-77c2d6dd7e9d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:15","title":"Négy fatális hiba, amit egy cég elkövethet, ha online influencert választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","shortLead":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","id":"20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ee2da-4414-41d1-9c55-97590f6a0ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","timestamp":"2018. május. 09. 09:54","title":"Nagyot drágult a tojás és az alkohol, meglódult az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","shortLead":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","id":"20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e673af9-0a49-43be-bbd0-46b772a0cee7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 07. 18:43","title":"Videó: Élőlánc alakult a Parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","shortLead":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","id":"20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af1535-2807-4e78-9c6a-131a6bf41ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","timestamp":"2018. május. 08. 11:35","title":"Az észak-koreai vezérnek volt egy rejtélyes kínai útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a","c_author":"Somogyi Tamás","category":"elet","description":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó fiatalból, aki nem itthon képzeli el a jövőjét. Aktívan rappel és a zenéiben többek közt a magyar közéleti, politikai, vallási és társadalmi problémák mellett sem megy el szó nélkül. Megvan a véleménye a kivándorlásról és a visszavándorlásról is. ","shortLead":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó...","id":"20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29518e3c-ffa3-43dd-82b3-bab752e5add1","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","timestamp":"2018. május. 07. 15:38","title":"„Az a baj a közbeszéddel, hogy mindenki k…va biztos abban, hogy igaza van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp egy játékokkal foglalkozó startup születésénél bábáskodik.","shortLead":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp...","id":"20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf0e492-5bc2-4693-9ad6-60761a103dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","timestamp":"2018. május. 07. 19:00","title":"Játékosok, figyelem: izgalmas startupot épít titokban a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]