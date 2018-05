Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","shortLead":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","id":"20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e95a6c-b396-48ab-acfd-c090ac1535c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 07. 14:56","title":"21 éves gyilkossági ügyet oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","shortLead":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","id":"20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7096f980-ba59-49c5-bcd2-751074e38f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","timestamp":"2018. május. 08. 13:19","title":"Hidegcsepp húz el az ország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló polgármesterét, Dieter Salomont, egy ok nélkül támadó férfi kiütötte az újonnan megválasztott városvezető egyik fogát. ","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló...","id":"20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed69f06-a8ad-4e1c-bf1b-348a42edef58","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","timestamp":"2018. május. 07. 14:30","title":"Kiverték a freiburgi polgármester fogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","shortLead":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","id":"20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad951c3c-4ba9-4c9e-836c-a5ec8a6214eb","keywords":null,"link":"/sport/20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","timestamp":"2018. május. 08. 22:10","title":"Olyat tett a Felcsút, amit még eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6274cd7e-4a85-4a80-a8c6-fd395e1c44f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbi nagyszínpados résztvevőkből álló zsűri pontszámai, és a közönségszavazatok összegzése után Antonia Vai, az Apey and the Pea és az NB folytathatja a versenyt. Most már kizárólag a közönség dönti el, hogy ki lesz a Nagy-Szín-Pad 2018-as győztese.","shortLead":"A korábbi nagyszínpados résztvevőkből álló zsűri pontszámai, és a közönségszavazatok összegzése után Antonia Vai...","id":"20180507_Megvannak_a_Nagyszinpad_dontosei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6274cd7e-4a85-4a80-a8c6-fd395e1c44f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176b49f-60d6-4413-bacf-cb059a06840b","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Megvannak_a_Nagyszinpad_dontosei","timestamp":"2018. május. 07. 14:32","title":"Megvannak a Nagy-szín-pad döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan kvalifikált munkaerő is itt hagyja Magyarországot. ","shortLead":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan...","id":"20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739b389-b339-4465-90b4-5e8b8bf42331","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"Egy egész generáció fordít hátat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet produkálnak, ami jól megmutatja tendenciákat. ","shortLead":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet...","id":"20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772ab077-d0cf-43c2-976a-4329ed6de17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","timestamp":"2018. május. 07. 10:24","title":"Közzétették az önvezető autók legjellemzőbb bénázásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498f587f-0b2c-4b5d-ab52-487e6230eee7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban áll az eperrel, mint gondolnánk.","shortLead":"Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban...","id":"20180508_rozsak_genetikai_kodja_eper_virag_rosaceae","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498f587f-0b2c-4b5d-ab52-487e6230eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4201c6e5-2a6e-4d1d-b7fe-049269921385","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_rozsak_genetikai_kodja_eper_virag_rosaceae","timestamp":"2018. május. 08. 12:03","title":"Biológusok megfejtették a rózsák titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]