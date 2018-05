Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze egy magyar egyetem tudott javítani tavalyi helyezésén.","shortLead":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze...","id":"20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f363fa5-504f-4a31-a657-aa6533c895d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","timestamp":"2018. május. 09. 20:27","title":"Még saját pályájukon is csúnyán visszaestek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e3eb5-1f86-429d-9081-f64aa5eca96a","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","timestamp":"2018. május. 09. 12:35","title":"Önnek hogy sikerülne a történelemérettségi? Tesztelje tudását!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló komplexum, amelybe nemrég költözött Soroksár fejlődő, felkapott részén a Fidesz pártigazgatója-alelnöke. Az ingatlan nemhogy nincs Kubatov Gábor nevén, de mivel felesége 80 éves édesanyja nevére került, a családtagok vagyonbevallásában sem kell szerepeltetnie. ","shortLead":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló...","id":"20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ef0bd-5016-497c-a4a5-4e0a7df7a928","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","timestamp":"2018. május. 09. 06:30","title":"\"Nem üzemcsarnok az, hanem a Kubatov-rezidencia!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14b589-2184-4680-b6b7-02020fc67329","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","timestamp":"2018. május. 09. 11:43","title":"Te is lehetsz Kim Dzsong Un és Mun Dzse In Panmindzsonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","shortLead":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","id":"20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357ef769-10ef-4552-ae82-363d359cc973","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. május. 09. 10:20","title":"Trump a jelek szerint még mindig nem gratulált Orbánnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010871fe-e07a-4d1f-899f-1fb1a949222a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyverboltban készült felvétel hamar körbeszáguldott az interneten, és nagy visszhangot váltott ki.","shortLead":"A fegyverboltban készült felvétel hamar körbeszáguldott az interneten, és nagy visszhangot váltott ki.","id":"20180510_A_nap_legdurvabb_videoja_amikor_egy_negyeves_amerikai_kisfiu_pozol_egy_gepfegyverrel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=010871fe-e07a-4d1f-899f-1fb1a949222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6997f37-aac2-4d8b-ae50-593943eac5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_A_nap_legdurvabb_videoja_amikor_egy_negyeves_amerikai_kisfiu_pozol_egy_gepfegyverrel","timestamp":"2018. május. 10. 09:52","title":"A nap legdurvább videója, amikor egy négyéves amerikai kisfiú pózol egy gépfegyverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos módszere már a beírt szavak első kezdőbetűiből kitalálja nem csak az utána következő szavakat, hanem akár hosszabb mondatrészeket is. Így pedig nem kevés idő lesz megspórolható levélíráskor.","shortLead":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos...","id":"20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc453d-c773-44a6-bd23-c563840b54e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","timestamp":"2018. május. 10. 09:03","title":"Úgy felokosítják a Gmailt, hogy harmadannyi idő lesz megírni ugyanazt az e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint.\r

","shortLead":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok...","id":"20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50214e1-ca1c-4f77-bb71-ca9b5a058305","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","timestamp":"2018. május. 09. 10:00","title":"Történelemtanár: Könnyű érettségi feladatsor néhány becsapós kérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]