[{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kampány végeztével egészen máshogy látszik minden.","shortLead":"A kampány végeztével egészen máshogy látszik minden.","id":"20180508_Mar_nem_Soros_ugynoke_Szel_Bernadett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3289ff03-6ca7-4a09-8171-e42b61a1555b","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Mar_nem_Soros_ugynoke_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. május. 08. 15:27","title":"Már nem Soros ügynöke Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből Trump elnök gazdasági embereinek népes küldöttsége, Kína máris az Egyesült Államokba küldi szupersztárját, aki a világ második gazdasági nagyhatalmának pénzügyi stabilitásáért felelős. ","shortLead":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből...","id":"20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e0ab1e-fc8f-4ad8-93c8-cee9e7e5224d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","timestamp":"2018. május. 08. 10:50","title":"Az évszázad bombaüzlete készül, ha sikerül tető alá hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban adja majd elő Viszlát nyár című dalát. ","shortLead":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban...","id":"20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eff65d-e414-4ae2-a7e8-5a904cf20970","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","timestamp":"2018. május. 08. 23:37","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: megvannak az első döntősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d5db42-982b-42a0-b30a-0d62960e491f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatornába pottyant kisrókáknak esélyük sem volt a menekülésre. Ha ott maradnak, éhen pusztultak vagy nagy esőben megfulladhattak volna. Az állatmentők úgy tudják, hogy a kölykök visszataláltak az anyjukhoz.","shortLead":"A csatornába pottyant kisrókáknak esélyük sem volt a menekülésre. Ha ott maradnak, éhen pusztultak vagy nagy esőben...","id":"20180509_negy_kisrokat_mentettek_ki_este_egy_komloi_csatornabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7d5db42-982b-42a0-b30a-0d62960e491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545bbeb4-edbf-486e-be13-770cba16953b","keywords":null,"link":"/elet/20180509_negy_kisrokat_mentettek_ki_este_egy_komloi_csatornabol","timestamp":"2018. május. 09. 11:13","title":"Négy kisrókát mentettek ki este egy komlói csatornából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy földtörténeti elemzés szerint nem várható a Föld mágneses pólusváltása annak ellenére, hogy számos kutató ennek jeleként értelmezi a dél-atlanti anomáliát. ","shortLead":"Egy földtörténeti elemzés szerint nem várható a Föld mágneses pólusváltása annak ellenére, hogy számos kutató ennek...","id":"20180509_del_atlanti_anomalia_fold_magneses_mezeje_polusvaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e9354c-5eb4-4943-87da-612699fec11b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_del_atlanti_anomalia_fold_magneses_mezeje_polusvaltas","timestamp":"2018. május. 09. 20:03","title":"Lenne itt egy igen jó hír: a tudósok szerint megússzuk a Föld mágneses pólusváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak megfelelően korlátozás nélkül szállítható az élő sertés, a sertéshús és a sertéshúsból készült termékek.\r

","shortLead":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak...","id":"20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d3d799-5c16-4df2-a1e8-58e809c27d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","timestamp":"2018. május. 08. 17:07","title":"Afrikai sertéspestis ide vagy oda, az EU-ba továbbra is viszik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","id":"20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a40b5-22d7-479d-8611-4ad1ea5fe2ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","timestamp":"2018. május. 09. 17:55","title":"Telt házzal futott a magyar film Cannes-ban, a kritikusok áradoznak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így kellett megoldani az idei matekérettségi feladatait.","shortLead":"Így kellett megoldani az idei matekérettségi feladatait.","id":"20180508_Itt_van_a_matekerettsegi_megoldasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510e04d4-6ccf-42c6-820a-3c30555d2411","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Itt_van_a_matekerettsegi_megoldasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:10","title":"Itt van a matekérettségi megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]