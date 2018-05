Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","shortLead":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","id":"20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701e852-b6b9-4283-a8ed-cc79f8b093f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","timestamp":"2018. május. 09. 10:58","title":"Hadházy: \"Az új frakcióban is vannak olyanok, akik a Fidesz malmára hajtják a vizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","shortLead":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","id":"20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357ef769-10ef-4552-ae82-363d359cc973","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. május. 09. 10:20","title":"Trump a jelek szerint még mindig nem gratulált Orbánnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden Washingtonban bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből. Donald Trump szörnyűnek és egyoldalúnak nevezte a megállapodást, amely szerinte nem hozott békét és nem is fog. Visszaállnak Irán ellen a korábbi amerikai szankciók is.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kedden Washingtonban bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben...","id":"20180508_Trump_Az_Egyesult_Allamok_kilep_az_irani_atomszerzodesbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24604d6-f972-4162-bfe2-5263efc4dbde","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Trump_Az_Egyesult_Allamok_kilep_az_irani_atomszerzodesbol","timestamp":"2018. május. 08. 20:34","title":"Trump: Az Egyesült Államok felmondja az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki nemzetbiztonsági kockázat miatt nem kapott magyar állampolgárságot.","shortLead":"Demeter Márta ellenzéki képviselő fotózta le a karzaton Zaid Naffát, a jordán tiszteletbeli konzult, aki...","id":"20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ee2ee8-4cd8-4121-b75d-f6d065dc5c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce12ba5-55ce-4607-a9e9-7b3298f0d0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hiaba_nemzetbiztonsagi_kockazat_beengedtek_a_parlamentbe_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 08. 16:03","title":"Hiába nemzetbiztonsági kockázat, beengedték a parlamentbe Zaid Naffát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36be5fb6-e216-4295-bb4d-6b954e8a5b5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patyi András azt javasolta, ne lehessen több képviselőjelöltet ajánlani egyéniben. ","shortLead":"Patyi András azt javasolta, ne lehessen több képviselőjelöltet ajánlani egyéniben. ","id":"20180508_Az_NVB_birsagbajnok_elnoke_eltorolne_a_valasztasi_torveny_egyik_vivmanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36be5fb6-e216-4295-bb4d-6b954e8a5b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac7adea-e329-47c3-be07-68bbd1571663","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Az_NVB_birsagbajnok_elnoke_eltorolne_a_valasztasi_torveny_egyik_vivmanyat","timestamp":"2018. május. 08. 10:49","title":"Az NVB \"bírságbajnok\" elnöke eltörölné a választási törvény egyik vívmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és a nyugati államok közötti alkut, amely értelmében a szankciók felfüggesztéséért cserébe Irán felhagy atomprogramjával. Ez egyben azt is jelenti, hogy az USA részben vagy egészben visszaállítja a perzsa állam elleni szankciókat. A két politikus keddi telefonbeszélgetéséről a The New York Times számolt be, a hivatalos amerikai bejelentés magyar idő szerint este nyolc óra után várható.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és...","id":"20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d067c26c-59d1-41a6-9480-1590adf52153","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","timestamp":"2018. május. 08. 18:18","title":"Már Trump hivatalos bejelentése előtt tudni lehet, hogy vége az iráni atomalkunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze egy magyar egyetem tudott javítani tavalyi helyezésén.","shortLead":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze...","id":"20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f363fa5-504f-4a31-a657-aa6533c895d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","timestamp":"2018. május. 09. 20:27","title":"Még saját pályájukon is csúnyán visszaestek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3632328b-4998-4899-8360-194658be7576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.\r

","shortLead":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.\r

","id":"20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3632328b-4998-4899-8360-194658be7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3317681-5fef-4e32-a954-7a10b9b2e72a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","timestamp":"2018. május. 10. 06:11","title":"Égető munkaerőhiány: nincs elég hivatásos sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]