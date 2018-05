Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e131a367-1ea2-468f-9a9f-2586c4409fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csónaknak\" használt strandeszközök közül kettő elszabadult, két embert pedig elsodort a folyó.","shortLead":"A \"csónaknak\" használt strandeszközök közül kettő elszabadult, két embert pedig elsodort a folyó.","id":"20180509_Osszekotozott_uszogumikon_akart_atkelni_a_Tiszan_tiz_afgan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e131a367-1ea2-468f-9a9f-2586c4409fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b43ef-4246-44ea-87c3-d6c494353dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Osszekotozott_uszogumikon_akart_atkelni_a_Tiszan_tiz_afgan","timestamp":"2018. május. 09. 19:49","title":"Összekötözött úszógumikon akart átkelni a Tiszán tíz afgán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig Mészáros Beatrix lett.","shortLead":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig...","id":"20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e2e4fb-9b1c-496e-a36d-e35112d41c71","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 09. 10:19","title":"Mészáros Lőrinc lánya lett a Mátrai Erőmű felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló komplexum, amelybe nemrég költözött Soroksár fejlődő, felkapott részén a Fidesz pártigazgatója-alelnöke. Az ingatlan nemhogy nincs Kubatov Gábor nevén, de mivel felesége 80 éves édesanyja nevére került, a családtagok vagyonbevallásában sem kell szerepeltetnie. ","shortLead":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló...","id":"20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ef0bd-5016-497c-a4a5-4e0a7df7a928","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","timestamp":"2018. május. 09. 06:30","title":"\"Nem üzemcsarnok az, hanem a Kubatov-rezidencia!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","shortLead":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","id":"20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fa401d-7540-4396-abfc-9e25db2c1a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","timestamp":"2018. május. 08. 21:40","title":"Villám csapott egy fába a Margit hídnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es idényében. ","shortLead":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es...","id":"20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea32336-ec9a-48a5-a129-e9e6aec3b8eb","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","timestamp":"2018. május. 10. 07:53","title":"Újabb magyar edző bizonyíthat a Bundesligában? Lőw Zsolt a Leipzig élére kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű a kiadatása a félszáz embert bepalizó asszonynak.","shortLead":"Nem egyszerű a kiadatása a félszáz embert bepalizó asszonynak.","id":"20180509_Svajci_cellajaban_huzza_az_idot_a_csengeri_orokosno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a041ad24-12a6-4b7c-baad-4158ba1d907f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Svajci_cellajaban_huzza_az_idot_a_csengeri_orokosno","timestamp":"2018. május. 09. 18:15","title":"Svájci cellájában húzza az időt a \"csengeri örökösnő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óránként 18 millió forinttal gazdagodott a leköszönő felcsúti polgármester.","shortLead":"Óránként 18 millió forinttal gazdagodott a leköszönő felcsúti polgármester.","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_tavaly_masodpercenkent_5073_forintot_keresett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6b95a-c2ec-46d3-8efc-762931993935","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Meszaros_Lorinc_tavaly_masodpercenkent_5073_forintot_keresett","timestamp":"2018. május. 10. 09:39","title":"Mészáros Lőrinc tavaly másodpercenként 5073 forintot keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1855b039-4a1a-4ce2-896b-9e8e28ba5cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ő az ellenzék vezetője, mondja. De nem kér se Gyurcsányból, se Toroczkaiból. Hisz abban, hogy a Fidesz alternatívája és leváltója csak egy ellenzéki ernyőszervezet lehet.","shortLead":"Nem ő az ellenzék vezetője, mondja. De nem kér se Gyurcsányból, se Toroczkaiból. Hisz abban, hogy a Fidesz...","id":"20180509_MarkiZay_Felek_hogy_megbuktatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1855b039-4a1a-4ce2-896b-9e8e28ba5cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5f039-ddcf-4398-b255-72297f01ded7","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_MarkiZay_Felek_hogy_megbuktatnak","timestamp":"2018. május. 09. 11:21","title":"Márki-Zay: Félek, hogy megbuktatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]