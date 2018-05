Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el pár óra alatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el...","id":"20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6669fc94-41b2-4eee-a17f-712255b5aa0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","timestamp":"2018. május. 10. 21:05","title":"Várhatóan hetekig porzani fog még a zalakarosi termáltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi választáson új párttal indul.","shortLead":"Az időközi választáson új párttal indul.","id":"20180510_Ujra_bedobja_magat_Moricz_Eszter_a_XV_keruletben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97dc231-66b9-4faf-8c76-cf36951a7fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ujra_bedobja_magat_Moricz_Eszter_a_XV_keruletben","timestamp":"2018. május. 10. 10:15","title":"Újra bedobja magát Móricz Eszter a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra került.","shortLead":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra...","id":"20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afc725f-1b8c-4751-80d7-ab8c32282f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","timestamp":"2018. május. 11. 10:01","title":"Nokia X: szinte minden kiszivárgott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","shortLead":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","id":"20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d0250-2008-48df-811a-dd9b0a4ca309","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","timestamp":"2018. május. 10. 16:28","title":"Magyar csapattársa lehet Rooney-nak új klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e65027-6bb6-4844-9be6-0ca4edd293a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor letette negyedik hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként, majd szólt is a kétharmadhoz – valamint az ellenzék azon részéhez, amelyik jelen volt. Mivel reagálni a kormányfői szavakra nem lehetett, az LMP képviselői nem is mentek el az ülésre, a Jobbik kivételével pedig a többi ellenzéki párt sem hallgatta meg Orbánt. Mi helyettük is figyeltük a történéseket, hogy megfejthessük, mi a negyedik Orbán-kormány terve a következő évekre. ","shortLead":"Orbán Viktor letette negyedik hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként, majd szólt is a kétharmadhoz –...","id":"20180510_Orban_folytatja_es_talan_ma_az_is_kiderul_hogy_micsodat__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03e65027-6bb6-4844-9be6-0ca4edd293a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89832a22-4e4c-42d0-a1b6-3e7682500819","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_folytatja_es_talan_ma_az_is_kiderul_hogy_micsodat__percrol_percre","timestamp":"2018. május. 10. 14:12","title":"Orbán 12 évre tervez és nagyvadakra megy ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fd750c-89c8-49d9-b78c-2d3c091a0961","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lokálisan nulla károsanyag-kibocsátású csomagszállító járműveket állít hadrendbe az amerikai székhelyű vállalat.","shortLead":"Lokálisan nulla károsanyag-kibocsátású csomagszállító járműveket állít hadrendbe az amerikai székhelyű vállalat.","id":"20180510_szupermodern_elektromos_auto_csomagszallitas_ups_villanyauto_hibrid_tesla","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3fd750c-89c8-49d9-b78c-2d3c091a0961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d02b2e8-9b31-4cd3-8903-038e096975c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_szupermodern_elektromos_auto_csomagszallitas_ups_villanyauto_hibrid_tesla","timestamp":"2018. május. 10. 13:23","title":"Szupermodern elektromos járgányokkal kézbesíti a csomagokat a UPS, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt a HVG-nek adott interjújában, hogy több felkért színész sem volt hajlandó Brezsnyevből viccet csinálni. ","shortLead":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt...","id":"20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187638-8924-41c9-9788-2f736729ee89","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","timestamp":"2018. május. 10. 15:32","title":"Lengyel Balázs: A becstelenek egyszerre taszítanak és empátiát váltanak ki belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szatmáry Kristóf szerint nincs érvényes építési engedélye az új plázát építtető cégnek, emiatt az egész engedélyeztetést újra kell kezdeni.","shortLead":"Szatmáry Kristóf szerint nincs érvényes építési engedélye az új plázát építtető cégnek, emiatt az egész...","id":"20180510_Megsem_epulhet_uj_plaza_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cc9912-6c4b-4fef-a526-2619a8a3ac4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Megsem_epulhet_uj_plaza_Budapesten","timestamp":"2018. május. 10. 17:07","title":"Mégsem épülhet új pláza Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]