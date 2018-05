Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban beígért egyszeri utalás helyett az önkormányzatnak kellene szétosztania a tűzifát, ráadásul van, ahol rászorultsági alapon, vagyis nem is mindenki kaphat belőle. ","shortLead":"A korábban beígért egyszeri utalás helyett az önkormányzatnak kellene szétosztania a tűzifát, ráadásul van, ahol...","id":"20180510_A_faval_futok_megsem_kaphatnak_a_rezsicsokkentesbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd610e3-d659-4a79-bc6d-56632b0c5197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_A_faval_futok_megsem_kaphatnak_a_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. május. 10. 20:32","title":"A fával fűtők mégsem kaphatnak a rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","shortLead":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","id":"20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4786eda1-feb1-457a-bc31-94a0a331796e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","timestamp":"2018. május. 10. 09:11","title":"Új terminál épül Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","shortLead":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","id":"20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef056225-5aa0-4d1e-9d40-7153fab1f7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","timestamp":"2018. május. 10. 15:42","title":"Elkaptuk Áder Jánost, aki mosolyogva válaszolt kérdésünkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki kategóriás lehet.","shortLead":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki...","id":"20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16491265-e1ac-4fac-9826-04a30d20f4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","timestamp":"2018. május. 11. 11:21","title":"Eljött a nap, amikor a gigantikus Bentley Bentayga is szerényen összehúzta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból miniszterelnökké választhatják Orbán Viktort, majd pénteken létrehozhatják az új kormány minisztériumait.","shortLead":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból...","id":"20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d9dde0-3d6e-435e-b52f-cccb8ba7d8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","timestamp":"2018. május. 10. 06:27","title":"Ma újból miniszterelnök lesz Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart.","id":"20180510_30_kilometeres_dugo_az_m1esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492ff621-042d-4a96-ad15-11706dfeaaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_30_kilometeres_dugo_az_m1esen","timestamp":"2018. május. 10. 10:58","title":"Irdatlan dugó: 30 kilométeren állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","shortLead":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","id":"20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d0250-2008-48df-811a-dd9b0a4ca309","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","timestamp":"2018. május. 10. 16:28","title":"Magyar csapattársa lehet Rooney-nak új klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","shortLead":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","id":"20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b524a30-3eb2-46b6-aec3-0c980ebd8388","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","timestamp":"2018. május. 10. 19:19","title":"Nem mehetett el az egyiptomi versenyfilm leprás főhőse a Cannes-i Filmfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]