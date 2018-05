Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","shortLead":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","id":"20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc5bd68-802b-4511-9722-fabdd8a2028b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","timestamp":"2018. május. 11. 08:24","title":"264 km/h végsebességű a most debütált leggyorsabb Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e8397b-f942-465c-b35e-ea3b4255b1e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump felfelé repíti a nyersanyag árát.","shortLead":"Donald Trump felfelé repíti a nyersanyag árát.","id":"20180510_Megkongattak_a_veszharangot_johet_a_szazdollaros_olajar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e8397b-f942-465c-b35e-ea3b4255b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941aed56-aab5-4a2c-bb39-53846081e47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Megkongattak_a_veszharangot_johet_a_szazdollaros_olajar","timestamp":"2018. május. 10. 21:00","title":"Megkongatták a vészharangot: jöhet a százdolláros olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc24b7-86d0-46c3-9857-c97270ab2a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Nem hisszük, hogy az emberi test visszataszító lenne” – írták, és állítják, megvan minden szükséges dokumentumok. ","shortLead":"„Nem hisszük, hogy az emberi test visszataszító lenne” – írták, és állítják, megvan minden szükséges dokumentumok. ","id":"20180511_Hullagyalazas_miatt_feljelentettek_a_BODY_Kiallitast__a_szervezok_valaszoltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc24b7-86d0-46c3-9857-c97270ab2a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc516e0-7407-40f8-98a7-331c897c3dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Hullagyalazas_miatt_feljelentettek_a_BODY_Kiallitast__a_szervezok_valaszoltak","timestamp":"2018. május. 11. 09:22","title":"Hullagyalázás miatt feljelentették a BODY Kiállítást – a szervezők válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75 millió darab Apple-részvényt vásárolt. Ennek kapcsán a Microsoft alapítója is elmondta a sokakat talán meglepő véleményét az Apple-ről.","shortLead":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75...","id":"20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97caf7-ff71-4a37-a53a-9f5f5bb73d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","timestamp":"2018. május. 11. 09:03","title":"Lássuk be, Bill Gates azért tud olyat mondani, amin sokan meglepődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d7afc5-53a2-4327-9723-1662efa743a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 76 éves edzőt szombaton vitték kórházba.","shortLead":"A 76 éves edzőt szombaton vitték kórházba.","id":"20180509_Javul_Sir_Alex_Ferguson_allapota","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d7afc5-53a2-4327-9723-1662efa743a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d5dbf9-0f8f-442a-b79d-1a5807ff53b6","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Javul_Sir_Alex_Ferguson_allapota","timestamp":"2018. május. 09. 21:29","title":"Javul Sir Alex Ferguson állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","shortLead":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","id":"20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262f7af-d0b0-4a0b-978a-5d2d7602a901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","timestamp":"2018. május. 11. 09:25","title":"Néha létezik a repülő autó, csak ezt most pont senki nem akarta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó forgási irányával ellentétesen terjednek, élettartamuk pedig több hónap.","shortLead":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó...","id":"20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ac000-3257-41cb-b324-66486cdaaaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","timestamp":"2018. május. 09. 15:03","title":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae6ea41-c61a-4af7-9109-070679b8a80a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Estig a Dunántúl nagy részén, éjszaka inkább már csak Nyugat-Dunántúlon lehetnek zivatarok. ","shortLead":"Estig a Dunántúl nagy részén, éjszaka inkább már csak Nyugat-Dunántúlon lehetnek zivatarok. ","id":"20180510_riasztas_van_a_dunantul_nagy_reszen_leszakadt_az_eg_sopronban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae6ea41-c61a-4af7-9109-070679b8a80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6810127-862e-4a87-9e70-6e52e9ca59bf","keywords":null,"link":"/idojaras/20180510_riasztas_van_a_dunantul_nagy_reszen_leszakadt_az_eg_sopronban","timestamp":"2018. május. 10. 15:20","title":"Riasztás van a Dunántúl nagy részén, leszakadt az ég Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]