[{"available":true,"c_guid":"c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból miniszterelnökké választhatják Orbán Viktort, majd pénteken létrehozhatják az új kormány minisztériumait.","shortLead":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból...","id":"20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d9dde0-3d6e-435e-b52f-cccb8ba7d8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","timestamp":"2018. május. 10. 06:27","title":"Ma újból miniszterelnök lesz Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","shortLead":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","id":"20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63696145-68f4-4e13-acc7-cf3b2332d2a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","timestamp":"2018. május. 10. 09:45","title":"Jane Fonda visszavonult a szextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű EU-támogatások. Így képzeli Orbán Viktor a következő négy évet. Sőt, a következő tizenkettőt.","shortLead":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű...","id":"20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4c8ca-d83a-40fb-9206-db487c8b11a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","timestamp":"2018. május. 11. 06:30","title":"A jég hátán is megélő fiatalokkal építené a virágzó Magyarországot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után ismerték el politikai menekültnek – tudta meg a RomNet.","shortLead":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után...","id":"20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e8810-3c2b-440d-b4ec-ed4a08b0bedd","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","timestamp":"2018. május. 11. 12:06","title":"Mohácsi Viktória politikai menedékjogot kapott Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több érdekes újdonság is érkezett a Windowsba a néhány napja mindenki számára elérhetővé tett frissítőcsomaggal. Mutatjuk a szerintünk legérdekesebbeket.","shortLead":"Több érdekes újdonság is érkezett a Windowsba a néhány napja mindenki számára elérhetővé tett frissítőcsomaggal...","id":"20180511_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_rejtett_funkciok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff0ae52-439d-4aad-8865-f0c85fdf4c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_rejtett_funkciok","timestamp":"2018. május. 11. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – mutatunk 3 új funkciót, melyekért megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2286cfe5-289a-4a49-8654-65963e49886c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás fecskendőt ő maga aktiválta, miközben a háttérben Beethoven 9. szimfóniája szólt.","shortLead":"Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás...","id":"20180510_halalba_segitettek_a_svajcban_eutanaziat_kero_104_eves_tudost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2286cfe5-289a-4a49-8654-65963e49886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f910818-ddec-4a61-ba1a-60b5fee63bae","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_halalba_segitettek_a_svajcban_eutanaziat_kero_104_eves_tudost","timestamp":"2018. május. 10. 17:42","title":"Halálba segítették a Svájcban eutanáziát kérő 104 éves tudóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az orvos egy kislány életmentő műtétje miatt igyekezett Budapestre, de az M1-esen kialakult gigadugó miatt biztosan nem ért volna időben célba. Rendőri felvezetést kapott egészen a fővárosig. ","shortLead":"Az orvos egy kislány életmentő műtétje miatt igyekezett Budapestre, de az M1-esen kialakult gigadugó miatt biztosan nem...","id":"20180510_Rendori_felvezetest_kapott_egy_orvos_hogy_odaerjen_az_eletmento_mutetre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3a1c4c-76fd-4da9-9972-734a1233e1cd","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180510_Rendori_felvezetest_kapott_egy_orvos_hogy_odaerjen_az_eletmento_mutetre","timestamp":"2018. május. 10. 14:03","title":"Rendőri felvezetést kapott egy orvos, hogy odaérjen az életmentő műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra került.","shortLead":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra...","id":"20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afc725f-1b8c-4751-80d7-ab8c32282f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","timestamp":"2018. május. 11. 10:01","title":"Nokia X: szinte minden kiszivárgott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]