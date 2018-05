Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","shortLead":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","id":"20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b524a30-3eb2-46b6-aec3-0c980ebd8388","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","timestamp":"2018. május. 10. 19:19","title":"Nem mehetett el az egyiptomi versenyfilm leprás főhőse a Cannes-i Filmfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet, hogy tudatosabban élhessük meg a hétköznapok nehézségeit? Milyen szokásokat lehet hasznos bevezetni már kicsi kortól, amelyek a jó irányba terelik majd a gyerekeket? ","shortLead":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet...","id":"20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9d876d-5d17-4eb8-8bbd-5df2138b8dd8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","timestamp":"2018. május. 10. 14:15","title":"Ereje végére ért szülőként? Ez a módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után ismerték el politikai menekültnek – tudta meg a RomNet.","shortLead":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után...","id":"20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e8810-3c2b-440d-b4ec-ed4a08b0bedd","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","timestamp":"2018. május. 11. 12:06","title":"Mohácsi Viktória politikai menedékjogot kapott Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b29f71-d7b8-49df-92b5-02658a1fdc1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világgazdasági válság, pénzpiac, EU – ilyen feladatokat is kaptak a diákok az idei emelt szintű történelemérettségin. ","shortLead":"A világgazdasági válság, pénzpiac, EU – ilyen feladatokat is kaptak a diákok az idei emelt szintű történelemérettségin. ","id":"20180509_Az_Europai_Uniorol_is_kerdeztek_a_diakokat_az_emelt_torierettsegin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b29f71-d7b8-49df-92b5-02658a1fdc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cc7c1-e777-464e-8bb6-d6d9f8730dc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Az_Europai_Uniorol_is_kerdeztek_a_diakokat_az_emelt_torierettsegin","timestamp":"2018. május. 09. 15:27","title":"Az Európai Unióról is kérdezték a diákokat az emelt töriérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a második elődöntő is, a tizennyolc ország közül ismét tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a második elődöntő is, a tizennyolc ország közül ismét tízen jutottak tovább.","id":"20180510_Eurovizios_Dalfesztival_dontos_az_AWS","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def634d-3b19-449e-995d-0f3b81717811","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Eurovizios_Dalfesztival_dontos_az_AWS","timestamp":"2018. május. 10. 23:07","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: döntős az AWS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó betonkerítésre felugratva haladt. A vége az lett, hogy a rendőrök megszondáztatták és elvezették a sofőrt.\r

","shortLead":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó...","id":"20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b947da-b0f3-441a-bb48-f80f8d1e07af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","timestamp":"2018. május. 11. 09:45","title":"Villanyoszlopokat döntött ki az autópályán, csoda, hogy mindenki megúszta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","shortLead":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","id":"20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0f5c4-ef09-4c84-b072-609957114ca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","timestamp":"2018. május. 10. 16:19","title":"Összeszámoltuk, hány milliárd tulajdonosa hallgatta Orbán Viktor beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán olyan, mint Gyurcsány; \"minek a top5-jében leszünk, a V4-eknek?!\"; mindegy, mit mond, a lényeg, mit tesz majd, \"az uralkodót elkergetik\" – ezek az ellenzéki pártok legerősebb mondatai az Orbán beszédre. A miniszterelnök szavaira az ülésteremben nem tudtak reagálni.","shortLead":"Orbán olyan, mint Gyurcsány; \"minek a top5-jében leszünk, a V4-eknek?!\"; mindegy, mit mond, a lényeg, mit tesz majd...","id":"20180510_orban_ellenzek_parlament_reagalas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3718257d-5dfc-49bc-9190-104a97b52f54","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_ellenzek_parlament_reagalas","timestamp":"2018. május. 10. 17:41","title":"Ezt nem tudta Orbán szemébe mondani az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]