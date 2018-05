Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál, még soha, senki nem használhatta, és a MÁV csak ígérgette eddig a javítását és az üzembe helyezését.","shortLead":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál...","id":"20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cafdc20-8265-4bfd-90d3-74c61bd810dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","timestamp":"2018. május. 10. 20:42","title":"Áprilisra ígérték, még mindig nem működik az albertfalvai megálló liftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","id":"20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e415b454-3107-412c-9b56-bcb14a10e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 11. 05:25","title":"A pénteket sem ússzuk meg felhőszakadás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját térképszolgáltatását, amely így az alkalmazásban megjelenő információkat az aktuális környezetünkre vetítve mutatja majd.","shortLead":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját...","id":"20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d801cd6-ee6d-4408-9e6b-9a0ec8ed3709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 11. 07:02","title":"Használja a Google Térképet? Olyan újítás jön, amitől tátva marad a szája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy lesz a sorban Hódmezővásárhely, ugyanis az exminiszter mind a tizenkilenc körzetéhez tartozó település testületi ülésére elmegy.","shortLead":"Egy lesz a sorban Hódmezővásárhely, ugyanis az exminiszter mind a tizenkilenc körzetéhez tartozó település testületi...","id":"20180511_Lazar_meg_ebben_a_honapban_talalkozik_MarkiZay_Peterrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2409fd-1081-4d32-b9b0-f0536c04d2ff","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Lazar_meg_ebben_a_honapban_talalkozik_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2018. május. 11. 13:58","title":"Lázár János még ebben a hónapban találkozik Márki-Zay Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fd750c-89c8-49d9-b78c-2d3c091a0961","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lokálisan nulla károsanyag-kibocsátású csomagszállító járműveket állít hadrendbe az amerikai székhelyű vállalat.","shortLead":"Lokálisan nulla károsanyag-kibocsátású csomagszállító járműveket állít hadrendbe az amerikai székhelyű vállalat.","id":"20180510_szupermodern_elektromos_auto_csomagszallitas_ups_villanyauto_hibrid_tesla","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fd750c-89c8-49d9-b78c-2d3c091a0961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d02b2e8-9b31-4cd3-8903-038e096975c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_szupermodern_elektromos_auto_csomagszallitas_ups_villanyauto_hibrid_tesla","timestamp":"2018. május. 10. 13:23","title":"Szupermodern elektromos járgányokkal kézbesíti a csomagokat a UPS, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját. A készülék még a legújabb iPhone-oknak is feladhatja a leckét. Most már azt is tudni, hol lehet majd megvásárolni a legkorábban az újdonságot.","shortLead":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját...","id":"20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59512db-4b02-430e-91da-df48c1f83a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Így lehet a leghamarabb hozzájutni a OnePlus 6-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és elhárítás, katonai hírszerzés – által készített jelentés nyilvánosságra hozatalát. ","shortLead":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és...","id":"20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d216c-459e-41cd-8769-24f5d329e5f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","timestamp":"2018. május. 11. 10:19","title":"Feloldott titkosítás: kutyaszorítóban az Iszlám Állammal seftelő francia óriáscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]