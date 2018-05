Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem voltak még jobbak a feltételek a romák integrációjához Balog Zoltán volt Emmi-miniszter szerint. Ugyanakkor sikerült szembeállítania az integrációt és a roma identitás és kultúra ápolását.

","shortLead":"Soha nem voltak még jobbak a feltételek a romák integrációjához Balog Zoltán volt Emmi-miniszter szerint. Ugyanakkor...","id":"20180511_Integracio_vs_kulturapolas__Balog_megint_mondott_egy_erdekeset_a_romakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579490c-f97b-408c-892a-e22d4210e089","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Integracio_vs_kulturapolas__Balog_megint_mondott_egy_erdekeset_a_romakrol","timestamp":"2018. május. 11. 17:09","title":"Integráció vs. kultúraápolás – Balog megint mondott egy érdekeset a romákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc799af-dd09-42da-8e20-9b6b6cdcaea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kolumbiai elnök szerint a két ország politikája nagyban hasonlít egymáshoz – ezzel sokan egyetértenek.\r

\r

","shortLead":"A kolumbiai elnök szerint a két ország politikája nagyban hasonlít egymáshoz – ezzel sokan egyetértenek.\r

\r

","id":"20180511_Orban_tavlatai_mar_Kolumbiat_masolna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc799af-dd09-42da-8e20-9b6b6cdcaea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480e31a0-8f88-4129-8675-69e912dd95b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Orban_tavlatai_mar_Kolumbiat_masolna","timestamp":"2018. május. 11. 12:29","title":"Orbán távlatai: már Kolumbiát másolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát tartalmazó töriatlaszokat az érettségizőktől. Valószínűleg ott sem hallottak a jogszabályról, amely egyértelműen kimondja: a vizsgázók ezeket a kiadványokat is használhatják.","shortLead":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát...","id":"20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f32b34-e480-4a2d-92e0-36103369c2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","timestamp":"2018. május. 11. 15:01","title":"Egy másik gimnáziumban is elkobozták az érettségizőktől az atlaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain ismert republikánus szenátor bírálói szavait, hogy azok nem számítanak, mert a politikus haldoklik.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain...","id":"20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5153d465-2dc0-4b28-9c6a-ec0f20de17db","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","timestamp":"2018. május. 11. 14:55","title":"Nem számít, úgy is haldoklik – mondta McCain szenátorról egy fehér házi PR-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől, hogy egy olyan, sűrített levegővel töltött szerkezet csukta be azokat, amilyennel mások – kissé unortodox módon – inkább versenyautókat hajtanak.","shortLead":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől...","id":"20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3435f5-3254-44f1-ad7c-5333664053f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","timestamp":"2018. május. 11. 16:10","title":"Mi a közös egy BKV-buszban és egy versenyautóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egy örökösnél jelent meg a követeléskezelő, hogy fizesse ki 2009-ben elhunyt édesapja 2011-ben, idestova hét éve lejárt villanyszámláját. Rémálom, hogy az ügy akár végrehajtásig is fajulhat.","shortLead":"Egy örökösnél jelent meg a követeléskezelő, hogy fizesse ki 2009-ben elhunyt édesapja 2011-ben, idestova hét éve lejárt...","id":"20180511_Orokolt_adossag_Kilenc_eve_elhunyt_ferfi_lanyan_kovetelik_a_villanyszamlat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15595a87-c66e-430b-9337-564fe291025d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Orokolt_adossag_Kilenc_eve_elhunyt_ferfi_lanyan_kovetelik_a_villanyszamlat","timestamp":"2018. május. 11. 18:00","title":"Örökölt adósság: kilenc éve elhunyt férfi lányán követelik a villanyszámlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","shortLead":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","id":"20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f912962-38bd-440e-b09b-621f112edab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","timestamp":"2018. május. 11. 06:41","title":"Az ország, ahol júniustól végre már a nők is vezethetnek autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","shortLead":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","id":"20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef075d-9cb6-4f93-9326-a64a6b09f6cc","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","timestamp":"2018. május. 11. 16:54","title":"Szakállas világrekord dőlt meg labdás zsonglőrfutásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]