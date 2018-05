Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"301ea3ed-569e-41f9-9ff7-8ce170b91cd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került megyei újságok példányszáma. Az adatokról beszámoló Népszava szerint sok újságíró menekülne a szerkesztőségekből, de vidéken szinte lehetetlen nem kormánypárti médiumnál elhelyezkedni.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került megyei újságok példányszáma. Az adatokról beszámoló Népszava...","id":"20180512_Videken_is_egyre_kevesebbeknek_kell_a_kormanypropaganda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301ea3ed-569e-41f9-9ff7-8ce170b91cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cedb870-91df-4607-ba9b-dd83a386e261","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Videken_is_egyre_kevesebbeknek_kell_a_kormanypropaganda","timestamp":"2018. május. 12. 20:16","title":"Bezuhantak a Mészáros-lapok, vidéken sem kell annyira a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot lassult a magyar építőipar növekedése, és egyre kevesebb új építkezésre kötnek szerződést.","shortLead":"Nagyot lassult a magyar építőipar növekedése, és egyre kevesebb új építkezésre kötnek szerződést.","id":"20180511_Oriasit_dragultak_az_epitkezesek_lassul_az_epitoipar_novekedese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034dd7a-fe35-44b4-ab8a-7e2cdf3470f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Oriasit_dragultak_az_epitkezesek_lassul_az_epitoipar_novekedese","timestamp":"2018. május. 11. 10:03","title":"Óriásit drágultak az építkezések, lassul az építőipar növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","shortLead":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","id":"20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633ef67d-f6d2-419e-bd71-8425c7033230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","timestamp":"2018. május. 12. 11:05","title":"Lehet, hogy vonatozni akart, de gyalogolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","shortLead":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","id":"20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e89a183-6303-46db-bbf2-41d2c9380e86","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","timestamp":"2018. május. 12. 10:47","title":"Jobbik: Vona örökségét kell továbbvinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban Tusnádfürdőnél készült az alábbi felvétel, amelyen az anyamedve egyenként, a szájában tartva viszi át kölykeit az út túloldalára, miközben az autósok türelmesen megvárják az akció végét.","shortLead":"A napokban Tusnádfürdőnél készült az alábbi felvétel, amelyen az anyamedve egyenként, a szájában tartva viszi át...","id":"20180511_Latott_mar_medvecsaladot_igy_atkelni_az_orszaguton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b8a92e-c121-44ad-a8c4-b5c5cbdbdc50","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Latott_mar_medvecsaladot_igy_atkelni_az_orszaguton","timestamp":"2018. május. 11. 10:33","title":"Látott már medvecsaládot így átkelni az országúton? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve vadonatúj autós technikák szépségét párhuzamosan felvázoló írásunknak. Nyitjuk az ajtókat, foglaljanak helyet a három csodában.","shortLead":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve...","id":"20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ca0ad-52f7-4c41-a423-36f304ce6bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","timestamp":"2018. május. 12. 17:30","title":"Amikor 34 lóerő veri a 600 lóerőt: elképesztő BMW-ket és egy parányi Minit vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04bb494-7dbc-4065-9088-5ba99f886b5b","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az új miniszter ugyanazzal nyit az oktatásban, mint 2010-ben Hoffmann Rózsa.\r

\r

","shortLead":"Az új miniszter ugyanazzal nyit az oktatásban, mint 2010-ben Hoffmann Rózsa.\r

\r

","id":"20180511_Kasler_Miklos_az_uj_emberek_kovacsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04bb494-7dbc-4065-9088-5ba99f886b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ae092-a19a-46d3-b742-5ad620337550","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Kasler_Miklos_az_uj_emberek_kovacsa","timestamp":"2018. május. 11. 15:26","title":"Kásler Miklós, az új emberek új kovácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz képest, hogy 2014 végén még a Jobbik riogatott a legjobban a menedékkérőkkel, most az Alaptörvénybe emelné a menekültügy alapelveit.","shortLead":"Ahhoz képest, hogy 2014 végén még a Jobbik riogatott a legjobban a menedékkérőkkel, most az Alaptörvénybe emelné...","id":"20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3caacd5-5f93-4979-825b-5c0bd5608a32","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","timestamp":"2018. május. 11. 16:46","title":"A Jobbik kifejezetten migránsbarát Alaptörvény-módosítást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]