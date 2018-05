Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is költöznek.","shortLead":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is...","id":"20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90ea5a-fa5f-4048-b698-9321b695fb7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","timestamp":"2018. május. 11. 20:29","title":"Két hét múlva már elefántokat is láthat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világhírű színésznők tucatjai tüntettek szombaton a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén az ellen, hogy a filmiparban változatlanul hátrányos megkülönböztetés sújtja a nőket. \r

","shortLead":"Világhírű színésznők tucatjai tüntettek szombaton a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén az ellen, hogy a filmiparban...","id":"20180512_Cannesban_tuntettek_a_szinesznok_a_nemi_alapu_diszkriminacio_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd241ab-e90c-44f4-939a-f4cad3745606","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Cannesban_tuntettek_a_szinesznok_a_nemi_alapu_diszkriminacio_ellen","timestamp":"2018. május. 12. 22:02","title":"Cannes-ban tüntettek a színésznők a nemi alapú diszkrimináció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22 másodperc is elég hozzá.","shortLead":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22...","id":"201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0f508-1add-478c-bd62-b2ad84c93550","keywords":null,"link":"/tudomany/201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","timestamp":"2018. május. 12. 19:03","title":"Mire képes 22 másodperc alatt? Ebben a játékban kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak 2024-es lejárta után – jelentette be a Kreml. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak...","id":"20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245a7691-9ad1-4cd8-a74a-95fd6e90116e","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Putyin nem akar újra elnök lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"","category":"kultura","description":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat egyik legismertebb sztárja. A színésznő azért vált a politikára, hogy így harcoljon Donald Trump elnök ellen.\r

","shortLead":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat...","id":"20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da889f71-99e8-4a3c-9a9e-192ae565f26a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","timestamp":"2018. május. 12. 17:52","title":"New York kormányzója akar lenni a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea669b-081b-4dcd-8a97-85069b152431","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A recept: végy 300 tojást, 15-15 kg lisztet, vajat és cukrot és 50 kiló cukormázat, és ha van 250 órád, már kész is a gigantikus királyi esküvői torta.","shortLead":"A recept: végy 300 tojást, 15-15 kg lisztet, vajat és cukrot és 50 kiló cukormázat, és ha van 250 órád, már kész is...","id":"20180511_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eletnagysagu_tort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea669b-081b-4dcd-8a97-85069b152431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad41258-d899-4638-bf7f-f981c369db85","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eletnagysagu_tort","timestamp":"2018. május. 11. 20:32","title":"Életnagyságú tortát mintáztak Harry hercegről és Meghan Markle-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a92cfed-6804-48a6-9999-cd7bd36e0fdc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság, miközben halogatja az állásfoglalást az igazán fontos ügyekről (CEU-törvény, civil szervezetek vegzálása), kisebb dolgokban azért időnként belecsíp a kormányba. Most például azt magyarázta el, hogy a rendeletalkotás során nem szabad túllépni a törvényben kapott felhatalmazáson.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság, miközben halogatja az állásfoglalást az igazán fontos ügyekről (CEU-törvény, civil szervezetek...","id":"20180511_Alaptorvenysertesen_erte_a_kormanyt_az_Alkotmanybirosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a92cfed-6804-48a6-9999-cd7bd36e0fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3727-d27c-4e00-a65d-9b8906371663","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Alaptorvenysertesen_erte_a_kormanyt_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. május. 11. 17:25","title":"Alaptörvénysértésen érte a kormányt az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]