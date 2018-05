Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","shortLead":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","id":"20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7cc90c-a542-4cec-9d2d-e017eeee7672","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","timestamp":"2018. május. 12. 06:41","title":"Nem épp úgy végződött az orosz autós üldözés, ahogy azt megszoktuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek között az iraki keresztény lakosságnak az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által lerombolt otthonai, templomai és középületei újjáépítésére fordítják.","shortLead":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek...","id":"20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9d600-03ef-4a06-89df-58db3c829695","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","timestamp":"2018. május. 13. 14:28","title":"220 milliót ért meg valakinek Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb261c-4790-47d2-bbc3-83c35197be30","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","timestamp":"2018. május. 13. 17:02","title":"Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d6ae6c-cb9d-421b-8ef8-5904d695ed65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fodrásznál időpontot foglaló robot jópofa, de ez lesz a kiábrándító valóság.","shortLead":"A fodrásznál időpontot foglaló robot jópofa, de ez lesz a kiábrándító valóság.","id":"20180512_Zsenialis_parodia_keszult_arrol_hogy_valojaban_mire_hasznaljuk_majd_a_Google_digitalis_asszisztenset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57d6ae6c-cb9d-421b-8ef8-5904d695ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36219ee-42d2-4b54-b41a-a60577a6d73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_Zsenialis_parodia_keszult_arrol_hogy_valojaban_mire_hasznaljuk_majd_a_Google_digitalis_asszisztenset","timestamp":"2018. május. 12. 14:40","title":"Zseniális paródia készült arról, hogy valójában mire használjuk majd a Google digitális asszisztensét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitterre került fel egy kép, ami állítólag a Galaxy Note9-et mutatja. 