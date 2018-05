Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ae3cde1-be41-4453-9f30-defef544d2ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem kutatói lézerek segítségével formáltak két különálló atomot molekulává úgy, hogy ahhoz semmilyen kémiai reakció nem kellett.","shortLead":"A Harvard Egyetem kutatói lézerek segítségével formáltak két különálló atomot molekulává úgy, hogy ahhoz semmilyen...","id":"20180513_natrium_cezium_molekula_kvantumbit_qubit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae3cde1-be41-4453-9f30-defef544d2ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d918d94-bd4d-4716-a10d-3ff22c88217d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_natrium_cezium_molekula_kvantumbit_qubit","timestamp":"2018. május. 13. 08:03","title":"Tudományos szenzáció: \"megkerülték\" a kémia törvényeit a Harvard kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jön a focivébé, felejts el mindent!","shortLead":"Jön a focivébé, felejts el mindent!","id":"20180513_itv_oroszorszagi_focivebe_felvezetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fe432e-5149-46fe-bd70-9970ceb9470e","keywords":null,"link":"/sport/20180513_itv_oroszorszagi_focivebe_felvezetes","timestamp":"2018. május. 13. 16:29","title":"Zseniális videóval hangolnak a focivébére a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12eedb1-948c-4d40-b300-9a8ebe7e375a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendre panaszkodnak az ihatatlan ivóvízre azokon a településeken, ahol az arzéntől „tisztították” meg a vezetékes vizet új technológiákkal, uniós százmilliókból. Most Orosházán verte ki a biztosítékot a büdös víz.","shortLead":"Rendre panaszkodnak az ihatatlan ivóvízre azokon a településeken, ahol az arzéntől „tisztították” meg a vezetékes vizet...","id":"20180514_Most_eppen_Oroshazan_ihatatlan_a_viz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12eedb1-948c-4d40-b300-9a8ebe7e375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105cf168-4580-441b-924c-ff48a75f239c","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Most_eppen_Oroshazan_ihatatlan_a_viz","timestamp":"2018. május. 14. 15:00","title":"Most éppen Orosházán ihatatlan a büdös csapvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva hatalmas védése döntött a győzelemről.","shortLead":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva...","id":"20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb49d353-3c30-4cc6-b676-3db57a479d34","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","timestamp":"2018. május. 13. 20:57","title":"Ez a védés kellett ahhoz, hogy újra BL-t nyerjenek a győri kézilabdázók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő elhunyt, a koncertek folytatódtak.\r

","shortLead":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő...","id":"20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0f0012-15dc-4887-b10b-8f36b667b04a","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","timestamp":"2018. május. 13. 13:40","title":"Gyógyíthatatlan betegeknek tart koncerteket ez a különleges zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","shortLead":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","id":"20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7916db7f-766c-44c3-96c1-e0f6acbfafd9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","timestamp":"2018. május. 14. 05:05","title":"Visszatér az eső és kicsit hűvösebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","shortLead":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","id":"20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54971f2d-a76c-4d46-89dc-7600351b059d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","timestamp":"2018. május. 13. 08:46","title":"Nem könnyű ma Budapesten közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaa2882-cd68-4128-87f3-fd49d4eebe10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz Brill Steel Motorsport autójával egyébként is elég nehéz feltűnés nélkül bárhol megjelenni. Még Monacóban is.","shortLead":"Az olasz Brill Steel Motorsport autójával egyébként is elég nehéz feltűnés nélkül bárhol megjelenni. Még Monacóban is.","id":"20180513_nissan_gt_r_brill_steel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaa2882-cd68-4128-87f3-fd49d4eebe10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2f4f1-d47a-4ebc-b2fa-51184e51a799","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nissan_gt_r_brill_steel","timestamp":"2018. május. 13. 11:19","title":"Simán kikapta a rendőr a forgalomból az 1850 lóerős Nissan GT-R-t - de nem azért, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]