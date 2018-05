Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem jelentkezik.","shortLead":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem...","id":"20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b25ea96-6e33-4ba2-80ed-805bd594143b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","timestamp":"2018. május. 13. 06:00","title":"A neves pécsi séf félmilliót ajánl, hogy előkerítsék a kollégáit meglopó üzletvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje az, hogy melyikük éri el előbb az ezermilliárd dolláros piaci értéket. Az Apple közelebb van, az Amazon jól hajrázik.\r

","shortLead":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje...","id":"20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6886f78-3376-4062-8c6b-0c2eb78eb105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","timestamp":"2018. május. 12. 15:20","title":"Az Apple vagy az Amazon lesz az első ezermilliárdos cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3402fe18-7a47-413e-b39f-000a9c9d5806","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadékosabb, szelesebb és hűvösebb idő várható a jövő héten. Csapadékosabb, szelesebb és hűvösebb idő várható a jövő héten. Többször várhatóak záporok, zivatarok, a maximumok pedig jellemzően inkább 20 fok körül, sőt több helyen az alatt alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Többször várhatóak záporok, zivatarok, a maximumok pedig...","id":"20180513_veget_er_a_tavaszi_nyar_eso_szel_huvos_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3402fe18-7a47-413e-b39f-000a9c9d5806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f13e73b-78b1-4ecc-a0e6-075ce823041c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180513_veget_er_a_tavaszi_nyar_eso_szel_huvos_lesz","timestamp":"2018. május. 13. 13:58","title":"Véget ér a tavaszi nyár: eső, szél, hűvös lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátai cáfolták, hogy prostituáltként élt volna az a 30 éves nő, akinek testrészeit a Fertő tóban találták meg áprilisban. Gyilkosa több mint harminc évig ült korábban börtönben, és ha visszakerül, valószínűleg sosem engedik már ki. ","shortLead":"Barátai cáfolták, hogy prostituáltként élt volna az a 30 éves nő, akinek testrészeit a Fertő tóban találták meg...","id":"20180514_blikk_egy_fejer_megyei_no_volt_a_becsi_kannibal_aldozata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e068520-7cde-49c9-9129-9090a9124328","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_blikk_egy_fejer_megyei_no_volt_a_becsi_kannibal_aldozata","timestamp":"2018. május. 14. 05:15","title":"Blikk: egy Fejér megyei nő volt a bécsi kannibál áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","id":"20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbdae67-8ea7-41f5-b563-2041856cf3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 12. 20:45","title":"Izrael nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt tűkkel teli zsákkal. A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt tűkkel teli zsákkal. A színésznő azért vált a politikára, hogy így harcoljon Donald Trump elnök ellen.\r

","shortLead":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat...","id":"20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da889f71-99e8-4a3c-9a9e-192ae565f26a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","timestamp":"2018. május. 12. 17:52","title":"New York kormányzója akar lenni a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]