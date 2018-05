Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert egy montecarlói pókerversenyen. A Németországban élő hobbipókeres ezután rögtön fel is mondott a munkahelyén és hazaköltözik – írja az Index.","shortLead":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert...","id":"20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c072c7-1d0c-4030-a0ea-befc1860d71f","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","timestamp":"2018. május. 12. 21:06","title":"Felmond és hazajön a pókeren 57 milliót nyert magyar blöffkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","shortLead":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","id":"20180512_sved_ingatlancsalo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218c781b-63f2-4dde-9d04-ad2e72a9496b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_sved_ingatlancsalo","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Nálunk bujkált a svéd ingatlancsaló, meztelenül kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","shortLead":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","id":"20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf9c9bd-80ec-4c55-8e10-4cc047b7be40","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","timestamp":"2018. május. 13. 17:08","title":"Kézilabda-BL: egyetlen gól döntött a bronzéremről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142faab-ca40-4a26-8bdc-74d604275697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Lens nevű fejlesztése a mesterséges intelligenciát használva képes rákeresni dolgokra, azzal, hogy ráirányítják a mobilt. Végre más telefonokra is elérhetővé teszik és néhány új funkciót is pakolnak bele.","shortLead":"A Google Lens nevű fejlesztése a mesterséges intelligenciát használva képes rákeresni dolgokra, azzal...","id":"20180512_google_lens_google_fotok_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8142faab-ca40-4a26-8bdc-74d604275697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae1e8cf-3ccb-4864-96de-963cc64a421e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_google_lens_google_fotok_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 12. 11:03","title":"Androidos mobilja van? Jó eséllyel belekerül a funkció, amellyel a telefon ránézésre megmondja, hogy mit lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt egyre több férfi híresség és divatmárka, hogy a szettnek van létjogosultsága. ","shortLead":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt...","id":"20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5beb5-ff43-49ac-8ff3-a9af97c51a6f","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","timestamp":"2018. május. 13. 14:52","title":"Van egy jó hírünk a férfiaknak: többé már nem szentségtörés szandált húzni zoknira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde41870-91f7-415c-9aeb-4ec31b344859","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Nem választotta elnökké Quim Torrat a katalán parlament szombati ülésén, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők abszolút többségének támogatását.","shortLead":" Nem választotta elnökké Quim Torrat a katalán parlament szombati ülésén, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők...","id":"20180512_Tovabbra_sincs_katalan_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cde41870-91f7-415c-9aeb-4ec31b344859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff9d55-cdcb-427c-a7fe-c5f4e5535a0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Tovabbra_sincs_katalan_elnok","timestamp":"2018. május. 12. 21:12","title":"Továbbra sincs katalán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világhírű színésznők tucatjai tüntettek szombaton a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén az ellen, hogy a filmiparban változatlanul hátrányos megkülönböztetés sújtja a nőket. \r

","shortLead":"Világhírű színésznők tucatjai tüntettek szombaton a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén az ellen, hogy a filmiparban...","id":"20180512_Cannesban_tuntettek_a_szinesznok_a_nemi_alapu_diszkriminacio_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd241ab-e90c-44f4-939a-f4cad3745606","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Cannesban_tuntettek_a_szinesznok_a_nemi_alapu_diszkriminacio_ellen","timestamp":"2018. május. 12. 22:02","title":"Cannes-ban tüntettek a színésznők a nemi alapú diszkrimináció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbd68ae-328e-4c48-8215-c2a1ac6f9833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szellemes kis masinát bütykölt a Lego-kreálmányokat bemutató The Brick Wall videócsatorna alkotója. Egy reggelikészítő gép, természetesen Legóból. A videóhoz csak annyit fűzött hozzá, hogy apjának akart segíteni vele, aki minden szombaton és vasárnap elkészíti a reggelit. ","shortLead":"Szellemes kis masinát bütykölt a Lego-kreálmányokat bemutató The Brick Wall videócsatorna alkotója. Egy reggelikészítő...","id":"20180512_A_Legorobot_mar_reggelit_is_keszit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fbd68ae-328e-4c48-8215-c2a1ac6f9833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7636a5-c450-4082-bc18-e15b80eca740","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_A_Legorobot_mar_reggelit_is_keszit","timestamp":"2018. május. 12. 13:26","title":"Ezt a Lego-robotot mindenki imádná a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]