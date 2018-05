Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24313c38-7fe5-42f6-8366-33a4c65fcd70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akárcsak tavaly, idén is a Győri Audi ETO KC és a Vardar Szkopje mérkőzött a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében. A győriek klasszisuk, Görbicz Anita születésnapján nyerték meg a negyedik BL-trófeájukat. Ráadásul történelmet írtak: amióta négyes döntőben dől el a BL-győzelem sorsa, még senkinek nem sikerült a címvédés.","shortLead":"Akárcsak tavaly, idén is a Győri Audi ETO KC és a Vardar Szkopje mérkőzött a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében...","id":"20180513_gyor_szkopje_noi_kezilabda_bl_donto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24313c38-7fe5-42f6-8366-33a4c65fcd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1172ea7f-08bf-4b78-abb8-454d48ec713b","keywords":null,"link":"/sport/20180513_gyor_szkopje_noi_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2018. május. 13. 18:05","title":"Hosszabbításban harcolta ki a címvédést a győri kézisek a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Készülhet a nagy visszatérésre: egy bírósági ítélet szerint ismét betölthet politikai tisztséget.","shortLead":"Készülhet a nagy visszatérésre: egy bírósági ítélet szerint ismét betölthet politikai tisztséget.","id":"20180512_Berlusconi_nem_az_az_ember_akit_csak_ugy_eltunik_a_sullyesztoben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7bb428-4c25-412f-9bcf-3237cc5e9eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Berlusconi_nem_az_az_ember_akit_csak_ugy_eltunik_a_sullyesztoben","timestamp":"2018. május. 12. 10:50","title":"Berlusconi nem az az ember, aki csak úgy eltűnik a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés kihívás maradt számára itthon. Mert nagyot álmodni és megcélozta Európát. Orbán szeret a zavarosban halászni és Európában most zavarodottság uralkodik, így lehet keresnivalója. Nem véletlenül cserélte az illiberalizmust kereszténydemokráciára. A hvg.hu közéleti podcastjában arról beszélgettünk, meddig juthat.","shortLead":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés...","id":"20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7606d-bdca-459b-8e6c-91c36f050ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","timestamp":"2018. május. 12. 12:30","title":"Fülke: Orbán már Európát akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3438812-155d-4e79-b879-ad9651ea8d2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A férfi, aki felrohant a brit versenyző, SuRie előadása közben a színpadra, és kirántotta az énekesnő kezéből a mikrofont, vélhetően ugyanaz a Jimmy Jump, aki rendszeresen zavar meg hasonló szórakoztató és sporteseményeket, és már a magyar nézők számára is ismerős lehet. Cselekedeteinek oka egyelőre nem világos, de az Eurovízión szabadságért kiáltott. ","shortLead":"A férfi, aki felrohant a brit versenyző, SuRie előadása közben a színpadra, és kirántotta az énekesnő kezéből...","id":"20180513_Maganyos_szabadsagharcos_a_ferfi_aki_szettrollkodta_a_britek_eloadasat_az_Eurovizion","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3438812-155d-4e79-b879-ad9651ea8d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4795cbc1-dd74-401b-a92d-9b0b6b1e1d21","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Maganyos_szabadsagharcos_a_ferfi_aki_szettrollkodta_a_britek_eloadasat_az_Eurovizion","timestamp":"2018. május. 13. 15:29","title":"Magányos szabadságharcos a férfi, aki széttrollkodta a britek előadását az Eurovízión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Einstein a \"hagyományos\" világra érvényes fizikai törvényszerűségekből kiindulva írta le a kvantumfizika szabályait, egy friss kutatási eredmény szerint azonban tévedett.","shortLead":"Albert Einstein a \"hagyományos\" világra érvényes fizikai törvényszerűségekből kiindulva írta le a kvantumfizika...","id":"20180514_einstein_kvantumfizika_kvantumok_osszefonodasa_bizonyitek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fce3dc-ab9a-4afa-9114-bc24361eec06","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_einstein_kvantumfizika_kvantumok_osszefonodasa_bizonyitek","timestamp":"2018. május. 14. 10:03","title":"100 000 önkéntes bizonyította, hogy Einstein tévedett: létezhet gyorsabb dolog a fénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","shortLead":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","id":"20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd792b42-2dea-427b-9dc1-6465b3c21171","keywords":null,"link":"/sport/20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","timestamp":"2018. május. 14. 07:13","title":"Sorozatban hetedszer bajnok a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]