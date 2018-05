Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adbaa19f-4a27-4ba9-88dd-b3abadf74084","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Távozott klubcsapatától Roberto Mancini, sajtóhírek szerint esélyes az olasz kapitányi posztra.","shortLead":"Távozott klubcsapatától Roberto Mancini, sajtóhírek szerint esélyes az olasz kapitányi posztra.","id":"20180513_roberto_mancini_olasz_valogatott_zenit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbaa19f-4a27-4ba9-88dd-b3abadf74084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da6de4-b6b8-4810-97e1-a9c6dbd01a64","keywords":null,"link":"/sport/20180513_roberto_mancini_olasz_valogatott_zenit","timestamp":"2018. május. 13. 13:47","title":"Eggyel több jel utal arra, hogy Mancini lesz az olaszok kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétmilliós gázsit bukott, mert az utolsó pillanatban lemondták a kaposvári koncertjét.","shortLead":"Kétmilliós gázsit bukott, mert az utolsó pillanatban lemondták a kaposvári koncertjét.","id":"20180512_Demjen_Ferenc_nagyon_duhos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df5c827-14de-429b-85e9-dd28c36f0825","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Demjen_Ferenc_nagyon_duhos","timestamp":"2018. május. 12. 15:01","title":"Demjén Ferenc nagyon dühös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac5e61-100b-48d6-9e37-e40e3369f35f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megmondták neki, hogy mit nem kéne viselnie diplomavédéskor. Erre a végzős diáklány úgy gondolta, hogy a legjobb lesz, ha válaszként félmeztelenre vetkőzik. ","shortLead":"Megmondták neki, hogy mit nem kéne viselnie diplomavédéskor. Erre a végzős diáklány úgy gondolta, hogy a legjobb lesz...","id":"20180513_Fehernemure_vetkozve_vedte_meg_a_diplomajat_a_Cornell_Egyetem_diakja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac5e61-100b-48d6-9e37-e40e3369f35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56403b3c-70a2-4c58-b78c-8c86185cdb82","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Fehernemure_vetkozve_vedte_meg_a_diplomajat_a_Cornell_Egyetem_diakja","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Fehérneműre vetkőzve védte meg a diplomáját a Cornell Egyetem diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő elhunyt, a koncertek folytatódtak.\r

","shortLead":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő...","id":"20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0f0012-15dc-4887-b10b-8f36b667b04a","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","timestamp":"2018. május. 13. 13:40","title":"Gyógyíthatatlan betegeknek tart koncerteket ez a különleges zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sneider Tamás lett a Jobbik új elnöke, Toroczkai László szoros versenyben kapott ki, érthető a csalódottsága. Dúró Dórával együtt távozott a helyszínről, utóbbi magát meggondolva visszalépett és nem indult helyettesnek.","shortLead":"Sneider Tamás lett a Jobbik új elnöke, Toroczkai László szoros versenyben kapott ki, érthető a csalódottsága. Dúró...","id":"20180512_Toroczkai_belengette_kilepest_a_Jobbikbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37a648e-ee45-4dc9-89e3-51ad0caccb53","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Toroczkai_belengette_kilepest_a_Jobbikbol","timestamp":"2018. május. 12. 16:23","title":"Toroczkai belengette kilépést a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak 2024-es lejárta után – jelentette be a Kreml. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak...","id":"20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245a7691-9ad1-4cd8-a74a-95fd6e90116e","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Putyin nem akar újra elnök lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","shortLead":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","id":"20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e2bdf2-d35e-4765-8fba-4b01cdcc1f7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","timestamp":"2018. május. 14. 06:41","title":"A nap képe: félrevezette a GPS, aluljáróba hajtott egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]