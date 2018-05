Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd29ded-6890-44a2-856d-b1b150ddcfc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm viselhető eszközökbe is gyárt chipeket, és ezek akár azt is láthatják, merre néz a felhasználó.","shortLead":"A Qualcomm viselhető eszközökbe is gyárt chipeket, és ezek akár azt is láthatják, merre néz a felhasználó.","id":"20180515_qualcomm_snapdragon_wear3100_chip_viselheto_eszkozokbe_szemmozgas_kovetessel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd29ded-6890-44a2-856d-b1b150ddcfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07225d62-1f83-4ab1-aa87-d8566eee599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_qualcomm_snapdragon_wear3100_chip_viselheto_eszkozokbe_szemmozgas_kovetessel","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Ez lesz majd az igazi: azt is látja az okosórája, hogy merrefelé néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","shortLead":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","id":"20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86535-141e-4277-9ccf-503d3b4f2c59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","timestamp":"2018. május. 14. 10:21","title":"639 lóerős lett az Aston Martin szemrevaló V12-es új csúcsmodellje, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák. A tudósok most kiderítették, hogyan képesek így életben maradni.","shortLead":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák...","id":"20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab6d74-d14f-4445-86b1-3d4f064ef6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","timestamp":"2018. május. 14. 16:03","title":"Megfejtették a nagy titkot: hogyan élnek túl 8 hónapot kővé dermedve az alaszkai békák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Véget értek Németh Szilárd szenvedései, már semmi nem „blokkolja” országgyűlési képviselői ténykedését. A fideszes politikus ugyanis ezzel vádolta a T-Systemset, amiért lehalt a telefon- és internetszolgáltatás az irodájában.","shortLead":"Véget értek Németh Szilárd szenvedései, már semmi nem „blokkolja” országgyűlési képviselői ténykedését. A fideszes...","id":"20180515_Udv_ujra_a_neten_Sziszi_Mar_nem_blokkoljak_Nemeth_Szilard_orszagert_folytatott_munkajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85418829-28fb-4085-bfce-88ef94655151","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Udv_ujra_a_neten_Sziszi_Mar_nem_blokkoljak_Nemeth_Szilard_orszagert_folytatott_munkajat","timestamp":"2018. május. 15. 13:33","title":"Üdv újra a neten, Sziszi! Már nem „blokkolják” Németh Szilárd országért folytatott munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezték át az Egyesült Államok nagykövetségét. A költöztetés napján kitört erőszakban már több mint félszázan haltak meg, s a nyugati hatalmak Izraeltől és a palesztinoktól is önmérsékletet kérnek.","shortLead":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból...","id":"20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090496dc-7bcd-49d9-95e2-5d3bc2f3254a","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","timestamp":"2018. május. 14. 18:32","title":"A világ aggódik a gázai események miatt, s nem örül a követségáthelyezésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","shortLead":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","id":"20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2348b8-3462-4305-ad6d-a4f2a24156bf","keywords":null,"link":"/elet/20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 15. 10:39","title":"Fuldokló kisfiút mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","shortLead":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","id":"20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98b508-5a19-4098-83f2-260374615646","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","timestamp":"2018. május. 14. 04:01","title":"Így néz ki az első sorból egy 130 millió forintos baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","shortLead":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","id":"20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eee9e8-68c6-4239-8c14-845c57e1418a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","timestamp":"2018. május. 14. 05:30","title":"Speedmarathon: sok rendőr lesz ma az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]